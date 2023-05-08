ФГВФО продав сонячну електростанцію на Одещині та палац культури КрАЗу: скільки виручив грошей

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб впродовж квітня провів у системі "Прозорро.Продажі" 53 успішні аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 454,8 мільйона гривент.

Як ідеться в повідомленні фонду, з цієї суми 358,9 мільйона гривень склала сума продажу прав вимоги за кредитами юридичних осіб, 87,6 мільйона гривень – об’єктів нерухомості, що перебували на балансі банків, а 8,3 мільйона гривень – інших активів (кредити фізичних осіб, транспортні засоби, монети, основні засоби, цінні папери).

Три чверті від отриманої суми - 343,2 мільйона гривень - склалі продажі активів Міжнародного резервного банку (колишнього Сбербанку). Ще на 66,9 мільйона гривень відбулися успішні аукціони щодо активів Промінвестбанку, а на суму 22,6 мільйона гривень – активів банку "Січ".

Зокрема, 19 квітня з четвертої спроби проведно успішний аукціон з продажу кредитної лінії МР Банку, забезпеченням по якій виступали потужності та обладнання генеруючої сонячної електростанції в Одеській області. Ціна продажу на торгах за англійською моделлю склала 336,6 мільйона гривень.

Раніше, 4 квітня, було з шостої спроби продано три кредити того ж МР Банку із заставами у вигляді заводу добрив і кормових добавок у Ладижині Вінницької області. Ціна реалізації склала 6,2 мільйона гривень.

Також у квітні успішно відбулися аукціони з продажу кількох об’єктів у Кременчуці Полтавської області, що були на балансі ПІБ. Зокрема, реалізовано магазин з продажу запасних частин до автомобілів, частина будівлі навчального комбінату автомеханічного технікуму та частина учбового корпусу, а також окремим лотом будівля палацу культури автозаводу. Це були 10-а та 11-а спроба продажу відповідно. Ціна продажу склала 16,2 мільйона та 8,2 мільйона гривень відповідно.

Крім цього, 13 квітня з 35-ї спроби було продано будівлю спорткомплексу загальною площею 2,3 тисяч квадратних метрів на проспекті Богдана Хмельницького (колишній вулиці Героїв Сталінграда) у Дніпрі, що перебуває на балансі Місто Банку. Участь в аукціоні взяли двоє учасників, а ціна продажу склала 2,5 мільйона гривень.

Продано було й одразу чотири кількарівневі квартири у таунхаусах в селищі Козин, що є елітним передмістям Києва, площею від 400 до 578 квадратних метрів та присадибні земельні ділянки площею до 0,05 га кожна. Ціна продажу склала від 2,4 до 3 мільйонів гривень.

При цьому в фонді повідомляють, що загалом у квітні він провів у системі "Прозорро.Продажі" 1279 відкритих електронних торгів, тобто частка успішних 53 склала всього 4,1%.

На сьогодні за результатами успішних аукціонів за 27 лотів вже отримано оплату на загальну суму 57,1 мільйонів гривень, натомість оплата ще за 27 лотами на суму 397,7 мільйона гривень лиш очікується. Окрім цього, від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам протягом квітня отримано 1,4 мільйона гривень.

Нагадаємо також, що 27 березня ФГВ з десятої спроби вдалося продати будівлю приватного ліцею "Глобус" у Києві, яка знаходилася на балансі ПІБ. У лютому він з першої ж спроби продав актив ПІБ у вигляді заміського комплексу в столичному передмісті Конча-Заспа.