В IT Step розповіли, як планують модернізувати придбаний київський ліцей "Глобус"

Освітній холдинг IT Step повідомив про завершення угоду з придбання приватного міжнародного ліцею "Глобус", розташованого на вулиці Закревського на Троєщині в Києві, та має намір його модернізувати.

Як нагадють в IT Step, ліцей з поглибленим вивченням англійською та німецької мови був відкритий у 2013 році. Заклад увійшов у топ-50 кращих шкіл Києва та топ-100 кращих шкіл України, а у 2017 році був визнаний кращим навчальним закладом України. У 2022 році ліцей отримав статус асоційованої школи ЮНЕСКО.

В комп'ютерній академії вказують, що нова управлінська команда закладу планує зберегти його адміністративний та педагогічний склад, провести атестацію з подальшим навчанням та підвищенням кваліфікації. Крім того, команда буде посилена молодими педагогами-практиками в IT.

Зазначається, що в навчальний процес будуть впроваджені IT-технології, до традиційних предметів будуть додані заняття з вебдизайну, програмування, велика увага буде приділена розвитку у дітей soft-skills та вивченню азів бізнесу.

IT Step має намір дооснастити навчальні класи сучасною комп’ютерною технікою та інтегрованою системою управління навчальним процесом для вчителів. Також буде введений електронний щоденник MyStat – платформа для розвитку, моніторингу успішності, комунікації з адміністрацією школи; а кожен студент матиме персональний планшет.

Крім тогро, будуть впроваджені електронні лабораторії, де проводитимуться віртуальні експерименти з використанням окулярів віртуальної реальності, введена можливість для учня ставити оцінки викладачеві, а учні матимуть доступ до навчального контенту навіть без електрики та інтернету.

З осені також збираються впровадити гейміфікацію навчального процесу: за успішність учні заохочуватимуться нагородами, що має значно підвищити їхню успішність та мотивацію до навчання. Буде продовжено й впровадження міжнародної кембридзької програми та участь у нових європейських навчальних проєктах.

Все це наряду з вже наявною матеріально-технічною базою школи у вигляді обладнаних за останніми трендами класів, двох басейнів, спортивних та актових зал та тренажерним залом, власною кухнею та триразовим харчуванням, професійним викладацьким складом та впровадженими державними стандартами освіти має зроюити навчання в "Глобусі" досконалим і ефективним. Наразі ліцей оголошує набір учнів 1-11 класів на 2023/24 навчальний рік.

Нагадаємо, що за ліцей "Глобус" ТОВ "Ай Ті Степ Скул Київ" заплатило за результатами аукціону 27 березня 107,8 мільйона гривень. Це була десята спроба продати зазначений актив, який перебував на балансі Промінвестбанку, що ліквідується. Вперше його виставляли на продаж ще у жовтні.