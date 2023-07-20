Україна "відбила" у США понад €38 мільйонів з рахунку ПІБу: їх хотіли віддати американцям, постраждалим від "Талібану"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб довів в Окружному суді Нью-Йорка належність державі Україна коштів Промінвестбанку у сумі понад 2 мільйони доларів та понад 36,6 мільйона євро. Відповідну заяву ФГВ щодо скасування виконавчого листа про списання коштів суд задовольнив 12 липня.

Як зазначають у фонді, в ході ліквідаційної процедури ПІБ було встановлено, що вказана сума була розміщена на його кореспондентському рахунку в Bank of New York Mellon (США) та заблокована у зв'язку з санкціями США проти банку як дочірньої компанії російської держкорпорації "ВЕБ.РФ".

У листопаді 2022 року на ці кошти почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху "Талібан" в Афганістані у 2016 році. Оскільки під час судового процесу за позовом цих осіб в американському суді було встановлено зв’язки РФ з "Талібаном", суд встановив можливість для позивачів відшкодування завданої їм шкоди за рахунок майна РФ. До такого майна суд відніс і заблоковані активи ПІБ на кореспондентських рахунках у BNY Mellon.

Натомість ФГВ вдалося довести в американському суді, що згадані позивачі не можуть претендувати на кошти банку, оскільки на момент ініціювання судом списання цих коштів їх власником була вже Україна, а не держава-агресор.

Зазначаються, що фонд за участі Кабінету міністрів перереєстрував корпоративні права в розмірі 99,77% статутного капіталу банку на держпідприємство "Національний інвестиційний фонд України", діючи на виконання закону про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів та рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 травня 2022 року, введеного тоді ж у дію указом президента.

"Сподіваємося, що це рішення, яким фактично встановлено належність банку Україні, а не державі-агресору, позитивно вплине на рішення Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та сприятиме якнайшвидшому розблокуванню коштів банку, які мають бути вилучені на користь України та використані на нагальні потреби держави", - прокоментували у фонді.

Нагадаємо, що Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати Промінвестбанк та Міжнародний резервний банк (дочірній банк Сбербанку Росії) ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну.

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