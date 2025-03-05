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В феврале Фонд гарантирования вкладов продал активы банков-банкротов на 3,4 млн. гривен

В феврале Фонд гарантирования вкладов продал активы банков-банкротов на 3,4 млн. гривен
Успешными стали 10 аукционов

В течение февраля 2025 г. в системе Prozorro.Продажи было проведено 582 аукциона по реализации активов банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщили в ФГВФЛ.

Успешными стали 10 аукционов, в ходе которых были проданы активы пяти банков на общую сумму 3,4 млн грн.

Больше всего средств поступило от реализации недвижимости — 1,9 млн грн (около 55% от общей суммы). Остальные активы были проданы по следующим категориям:

  • основные средства – 0,7 млн грн,
  • кредиты юридических лиц – почти 0,6 млн грн,
  • кредиты физических лиц – около 0,3 млн. грн.

По итогам февраля наибольшие суммы реализации активов получили следующие банки:

  • Проминвестбанк – более 1,7 млн грн,
  • ЧБРР – 0,7 млн грн,
  • АКБ Конкорд – 0,6 млн грн,
  • Айбокс Банк – 0,2 млн грн,
  • Мегабанк – 0,2 млн грн.

В фонде отметили, что на сегодняшний день оплата уже поступила за три лота общей стоимостью более 1 млн грн. Остальные 2,4 млн грн ожидаются. Если победитель торгов не перечислит деньги, он потеряет гарантийный взнос, а право на покупку актива перейдет следующему участнику с высокой ставкой.

Средства от продажи направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Аукционы проводятся в электронной системе Prozorro. Продажи, участие в которых может принять любой, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, выставленным на продажу, а также граждан и компаний, связанных с российской федерацией. Победитель определяется по принципу самой высокой предложенной цены.

Добавим, активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, что существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью

Отмечается, что на начало апреля 2024 года в процессе ликвидации находились 54 неплатежеспособных банков, а балансовая стоимость проданных активов неплатежеспособных банков составила 631,2 миллиарда гривен. Однако их оценочная стоимость была определена на уровне 92,3 миллиарда гривен. Впрочем, фактически за эти активы было получено всего 21,2 миллиарда гривен. Таким образом, стоимость продаж составила всего 3,4% их балансовой стоимости и 23% оценочной стоимости.

Автор:
Татьяна Гойденко