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Украинцы держат в банках 1,38 трлн. грн.: почти половина средств сосредоточена в 0,53% вкладчиков

Украинцы держат в банках 1,38 трлн. грн.: почти половина средств сосредоточена в 0,53% вкладчиков
Иллюстрация: depositphotos

По состоянию на 1 февраля 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,38 трлн грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 февраля 2025:

  • вклады в национальной валюте 883,6 млрд грн (уменьшение на 15,9 млрд грн за январь 2025);
  • вклады в иностранной валюте 494,7 млрд грн (увеличение на 2,0 млрд грн за январь 2025 г.).
Фото 2 — Украинцы держат в банках 1,38 трлн. грн.: почти половина средств сосредоточена в 0,53% вкладчиков

Доля физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в структуре вкладчиков на 1 февраля 2025 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,1%. Общая сумма их вкладов составила 152,7 млрд. грн. Вклады ФЛП подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Распределение депозитов по размеру вклада:

  • до 10 грн - 40,75% вкладчиков, но только 0% суммы вкладов ;
  • от 10 до 200 000 грн - 57,44% вкладчиков, доля в общем объеме вкладов — 28,62% ;
  • от 200 000 до 400 000 грн - 0,93% вкладчиков, доля в общем объеме вкладов — 13,14% ;
  • от 400 000 до 600 000 грн - 0,35% вкладчиков, доля в общем объеме вкладов — 8,57% ;
  • свыше 600 000 грн 0,53% вкладчиков, но именно они аккумулируют 49,67% суммы вкладов.

Отметим, что в общей сложности 99,19% вкладчиков имеют депозиты менее 400 000 грн, тогда как почти половина всех средств на счетах принадлежит 0,53% вкладчиков, хранящих в банках более 600 000 грн.

Добавим, что на 1 января 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,39 трлн грн. Около двух третей денег украинцы хранят в национальной валюте.

Также следует отметить, что в течение IV квартала 2024 года объем депозитов среди населения вырос практически во всех банках, при этом несколько финансовых учреждений сообщили о значительном росте объемов средств от корпоративных клиентов. Большинство банков также отметили снижение стоимости ссуд.

Автор:
Татьяна Гойденко