У лютому Фонд гарантування вкладів продав активи банків-банкрутів на 3,4 млн грн

Протягом лютого 2025 року в системі Prozorro.Продажі було проведено 582 аукціони з реалізації активів банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомили у ФГВФО.

Успішними стали 10 аукціонів, у ході яких було продано активи п’яти банків на загальну суму 3,4 млн грн.

Найбільше коштів надійшло від реалізації нерухомості — 1,9 млн грн (майже 55% від загальної суми). Інші активи були продані за такими категоріями:

основні засоби – 0,7 млн грн,

кредити юридичних осіб – майже 0,6 млн грн,

кредити фізичних осіб – близько 0,3 млн грн.

За підсумками лютого найбільші суми реалізації активів отримали такі банки:

Промінвестбанк – понад 1,7 млн грн,

ЧБРР – 0,7 млн грн,

– 0,7 млн грн, АКБ Конкорд – 0,6 млн грн,

– 0,6 млн грн, Айбокс Банк – 0,2 млн грн,

– 0,2 млн грн, Мегабанк – 0,2 млн грн.

У фонді зазначили, що на сьогодні оплата вже надійшла за три лоти загальною вартістю понад 1 млн грн. Решта 2,4 млн грн очікується. Якщо переможець торгів не перерахує кошти, він втратить гарантійний внесок, а право на купівлю активу перейде наступному учаснику з найвищою ставкою.

Кошти від продажу спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Аукціони проводяться в електронній системі Prozorro.Продажі, участь у яких може взяти будь-хто, окрім позичальників і поручителів за кредитами, що виставлені на продаж, а також громадян і компаній, пов’язаних із російською федерацією. Переможець визначається за принципом найвищої запропонованої ціни.

Додамо, активи неплатоспроможних банків продаються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціонах за цінами, що є суттєво нижчими в порівнянні з їх балансовою та навіть оціночною вартістю

Зазначається, що станом на початок квітня 2024 року у процесі ліквідації перебували 54 неплатоспроможних банків, а балансова вартість проданих активів неплатоспроможних банків становила 631,2 мільярда гривень. Проте їх оціночну вартість було визначено на рівні 92,3 мільярда гривень. Утім, фактично за ці активи було отримано лише 21,2 мільярда гривень. Таким чином, вартість продажу склала всього 3,4% їхньої балансової вартості та 23% оціночної вартості.