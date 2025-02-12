Фонд гарантування розпочав виплати кредиторам дев’ятої черги МР банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про початок виплат кредиторам дев’ятої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ "Міжнародний резервний банк" ("МР банк).

Про це повідомила пресслужба фонду.

Відповідно до рішення виконавчої дирекції фонду №146 від 10 лютого 2025 року, буде частково задоволено вимоги 77 кредиторів дев’ятої черги на загальну суму 748,8 млн грн.

Це становить 5% від загального розміру заборгованості перед цією групою кредиторів.

Виплати здійснюються пропорційно до суми вимог кожного кредитора та перераховуються в безготівковій формі на їхні рахунки.

В кінці січня ФГВФО провів аукціони з продажу активів шести банків, що перебувають у стані ліквідації.

Серед них був і МР банк. На продаж були виставлені активи на 1,10 млрд грн, із яких 1,09 млрд грн – права вимоги за кредитами, 6,37 млн грн – нерухомість та інші засоби.

Нагадаємо, за результатами аукціонів у січні 2025 року сума реалізації активів банків, що перебувають у ліквідації, склала 34,5 млн грн. У системі Prozorro.Продажі було оголошено 836 аукціонів, організованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.