Фонд гарантирования приступил к выплате кредиторам девятой очереди МР банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о начале выплат кредиторам девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов АО "Международный резервный банк" ("МР банк").

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Согласно решению исполнительной дирекции фонда №146 от 10 февраля 2025 года, будут частично удовлетворены требования 77 кредиторов девятой очереди на общую сумму 748,8 млн грн.

Это составляет 5% общего размера задолженности перед этой группой кредиторов.

Выплаты производятся пропорционально сумме требований каждого кредитора и перечисляются в безналичной форме на их счета.

В конце января ФГВФЛ провел аукционы по продаже активов шести находящихся в состоянии ликвидации банков.

Среди них был и МР банк. На продажу были выставлены активы на 1,10 млрд грн, из которых 1,09 млрд грн – права требования по кредитам, 6,37 млн грн – недвижимость и другие средства.

Напомним, по результатам аукционов в январе 2025 года сумма реализации активов находящихся в ликвидации банков составила 34,5 млн грн. В системе Prozorro.Продажи было объявлено 836 аукционов, организованных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.