Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы банков-банкротов на 8,36 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) на этой неделе (27–31 января) проведет аукционы по продаже активов шести находящихся в состоянии ликвидации банков.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Общая стартовая стоимость лотов в системе Prozorro.Продажи составляет 8,36 млрд грн.

Что именно выставлено на продажу

Основную часть активов – 8,13 млрд грн – составляют права требования по кредитам. Еще 153,82 млн грн приходятся на недвижимость, земельные участки, автомобили и другие основные средства, а 76,23 млн грн – на дебиторскую задолженность.

Какие банки ликвидируются и какие активы продаются:

Проминвестбанк – активы на 4,80 млрд грн, из которых 4,66 млрд грн – права требования по кредитам, 137,74 млн грн – недвижимость, авто и другие средства.

– активы на 4,80 млрд грн, из которых 4,66 млрд грн – права требования по кредитам, 137,74 млн грн – недвижимость, авто и другие средства. Мегабанк – активы на 2,43 млрд грн, из них 2,38 млрд грн – права требования по кредитам, 48,85 млн грн – дебиторская задолженность.

– активы на 2,43 млрд грн, из них 2,38 млрд грн – права требования по кредитам, 48,85 млн грн – дебиторская задолженность. МР Банк – активы на 1,10 млрд грн, из которых 1,09 млрд грн – права требования по кредитам, 6,37 млн грн – недвижимость и другие средства.

– активы на 1,10 млрд грн, из которых 1,09 млрд грн – права требования по кредитам, 6,37 млн грн – недвижимость и другие средства. АКБ "Конкорд" – активы на 34,59 млн грн, из которых 26,90 млн грн – дебиторская задолженность, 7,69 млн грн – права требования по кредитам.

– активы на 34,59 млн грн, из которых 26,90 млн грн – дебиторская задолженность, 7,69 млн грн – права требования по кредитам. Айбокс банк – активы на 9,84 млн грн, из которых 9,38 млн грн – недвижимость и авто, 0,5 млн грн – дебиторская задолженность.

– активы на 9,84 млн грн, из которых 9,38 млн грн – недвижимость и авто, 0,5 млн грн – дебиторская задолженность. КСГ банк – активы на 0,33 млн грн, преимущественно недвижимость и основные средства.

В фонде добавили, что средства, вырученные от продажи активов, будут использованы для расчетов с кредиторами банков. Это один из механизмов возврата долгов ликвидированных финансовых учреждений и пополнения государственного бюджета.

Напомним, с 13 по 17 января, в системе Prozorro. Продажи была запланирована реализация активов девяти банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая начальная цена лотов составляет 14,25 млрд. грн.