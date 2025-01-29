Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи банків-банкрутів на 8,36 млрд грн

Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) цього тижня (27–31 січня) проведе аукціони з продажу активів шести банків, що перебувають у стані ліквідації.

Про це повідомила пресслужба фонду.

Загальна стартова вартість лотів у системі Prozorro.Продажі становить 8,36 млрд грн.

Що саме виставлено на продаж

Основну частину активів – 8,13 млрд грн – складають права вимоги за кредитами. Ще 153,82 млн грн припадають на нерухомість, земельні ділянки, автомобілі та інші основні засоби, а 76,23 млн грн – на дебіторську заборгованість.

Які банки ліквідуються та які активи продаються:

Промінвестбанк – активи на 4,80 млрд грн, із яких 4,66 млрд грн – права вимоги за кредитами, 137,74 млн грн – нерухомість, авто та інші засоби.

– активи на 4,80 млрд грн, із яких 4,66 млрд грн – права вимоги за кредитами, 137,74 млн грн – нерухомість, авто та інші засоби. Мегабанк – активи на 2,43 млрд грн, із них 2,38 млрд грн – права вимоги за кредитами, 48,85 млн грн – дебіторська заборгованість.

– активи на 2,43 млрд грн, із них 2,38 млрд грн – права вимоги за кредитами, 48,85 млн грн – дебіторська заборгованість. МР Банк – активи на 1,10 млрд грн, із яких 1,09 млрд грн – права вимоги за кредитами, 6,37 млн грн – нерухомість та інші засоби.

– активи на 1,10 млрд грн, із яких 1,09 млрд грн – права вимоги за кредитами, 6,37 млн грн – нерухомість та інші засоби. АКБ "Конкорд" – активи на 34,59 млн грн, з яких 26,90 млн грн – дебіторська заборгованість, 7,69 млн грн – права вимоги за кредитами.

– активи на 34,59 млн грн, з яких 26,90 млн грн – дебіторська заборгованість, 7,69 млн грн – права вимоги за кредитами. Айбокс банк – активи на 9,84 млн грн, з яких 9,38 млн грн – нерухомість та авто, 0,5 млн грн – дебіторська заборгованість.

– активи на 9,84 млн грн, з яких 9,38 млн грн – нерухомість та авто, 0,5 млн грн – дебіторська заборгованість. КСГ банк – активи на 0,33 млн грн, переважно нерухомість та основні засоби.

У фонді додали, що кошти, отримані від продажу активів, будуть використані для розрахунків із кредиторами банків. Це один із механізмів повернення боргів ліквідованих фінансових установ та поповнення державного бюджету.

Нагадаємо, з 13 по 17 січня, у системі Prozorro.Продажі було заплановано реалізацію активів дев’яти банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна початкова ціна лотів становить 14,25 млрд грн.