- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи банків-банкрутів на 8,36 млрд грн
Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) цього тижня (27–31 січня) проведе аукціони з продажу активів шести банків, що перебувають у стані ліквідації.
Про це повідомила пресслужба фонду.
Загальна стартова вартість лотів у системі Prozorro.Продажі становить 8,36 млрд грн.
Що саме виставлено на продаж
Основну частину активів – 8,13 млрд грн – складають права вимоги за кредитами. Ще 153,82 млн грн припадають на нерухомість, земельні ділянки, автомобілі та інші основні засоби, а 76,23 млн грн – на дебіторську заборгованість.
Які банки ліквідуються та які активи продаються:
- Промінвестбанк – активи на 4,80 млрд грн, із яких 4,66 млрд грн – права вимоги за кредитами, 137,74 млн грн – нерухомість, авто та інші засоби.
- Мегабанк – активи на 2,43 млрд грн, із них 2,38 млрд грн – права вимоги за кредитами, 48,85 млн грн – дебіторська заборгованість.
- МР Банк – активи на 1,10 млрд грн, із яких 1,09 млрд грн – права вимоги за кредитами, 6,37 млн грн – нерухомість та інші засоби.
- АКБ "Конкорд" – активи на 34,59 млн грн, з яких 26,90 млн грн – дебіторська заборгованість, 7,69 млн грн – права вимоги за кредитами.
- Айбокс банк – активи на 9,84 млн грн, з яких 9,38 млн грн – нерухомість та авто, 0,5 млн грн – дебіторська заборгованість.
- КСГ банк – активи на 0,33 млн грн, переважно нерухомість та основні засоби.
У фонді додали, що кошти, отримані від продажу активів, будуть використані для розрахунків із кредиторами банків. Це один із механізмів повернення боргів ліквідованих фінансових установ та поповнення державного бюджету.
Нагадаємо, з 13 по 17 січня, у системі Prozorro.Продажі було заплановано реалізацію активів дев’яти банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна початкова ціна лотів становить 14,25 млрд грн.