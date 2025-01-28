Фонд гарантування за рік виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 141 мільйон гривень

У 2024 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банків, що виводяться з ринку, 141,4 млн грн гарантованого відшкодування. Такі виплати фонд здійснює виключно з власних ресурсів.

Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.

Зазначається, що усі вкладники банків, що почали виводитися з ринку після 24 лютого 2022 року, отримали повне відшкодування від фонду гарантування вкладів. Йдеться про вкладників, які звернулися за такими виплатами.

"Протягом грудня 2024 року фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 2,9 млн грн. Зокрема, 0,9 млн грн отримали вкладники АТ "Мегабанк", 0,7 млн грн – АТ "МР Банк", 0,4 млн грн – АТ "Укрбудінвестбанк", - йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вісім банків опинилися в процесі ліквідації, один – Сенс Банк – націоналізовано.

За весь час існування ФГВФО і до 1 січня 2025 року вкладникам було виплачено 104,7 млрд грн гарантованого відшкодування. Це становить 96% від загальної суми, передбаченої для виплат. На початок 2025 року на рахунках фонду знаходилося 42,8 млрд грн.

Раніше Delo.ua писало, що вкладникам збанкрутілого Комінвестбанку тимчасово призупинили виплати. Це пов'язано з необхідністю завершення процедури тимчасової адміністрації, яку здійснює уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Наразі триває формування переліку вкладників та підготовка до проведення конкурсу на виведення банку з ринку.