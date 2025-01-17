Фонд гарантування вкладів відсудив у банка 890,5 млн грн: деталі справи

13 січня Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за позовом до пов’язаних осіб ПАТ "Банк "Демарк" на суму 890,5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що до визнання неплатоспроможним ПАТ ""Банк "Демарк" проводив кредитну політику, що у підсумку завдала збитків банку та його кредиторам на понад мільярд гривень.

"Як було виявлено після початку виведення банку з ринку, упродовж кількох років банк укладав десятки подібних між собою кредитних угод, з подібним неліквідним забезпеченням, за якими кошти не повертались та тривалий час накопичувалась заборгованість", - наголошують в ФГВФО.

Зокрема, члени правління та кредитного комітету банку, які виступають відповідачами за позовом, своїми рішеннями у 2013-2014 роках погодили надання таких кредитів одинадцяти компаніям у порушення вимог як банківського законодавства, так і внутрішніх положень фінустанови, що завдало збитків на суму близько 890,5 млн грн.

"Спільними рисами усіх угод, окрім неліквідних застав у вигляді майнових прав (зокрема, прав вимоги за поточними договорами позичальників з купівлі-продажу цінних паперів), є і суми кредитів – кожним позичальником отримано майже однакові суми у межах 36,5-38 млн грн", - зауважують в ФГВФО.

Там додають, що наразі на розгляді суду апеляційної інстанції перебуває ще один позов відомства до пов’язаних осіб ПАТ "Банк "Демарк" на суму 434,5 млн грн.

Зауважимо, ПАТ "Банк "Демарк" був визнаний неплатоспроможним рішенням НБУ та у ньому запроваджено тимчасову адміністрацію у вересні 2014 року.

Банк "Демарк" заснований у 1992 році, на 1 липня 2014 року його найбільшим акціонером було ПП "Фінінвест" (49,76%). Банком володіє через ЧП "Фінінвест" громадянин України Шинковенко Андрій Васильович. Решта акцій належать 206 фізичним особам (49,65 відсотків) і 16 юридичним особам (0,59 відсотка).

За даними НБУ, до 1 жовтня 2014 року за розміром загальних активів (993,175 млн грн) банк "Демарк" посідав 98 місце серед 166 діючих банків.

Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам банку (фізособам та ФОП), 993,6 млн грн.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2024 року.