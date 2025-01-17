Фонд гарантирования вкладов отсудил у банка 890,5 млн грн: детали дела

13 января Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу Фонда гарантирования вкладов физических лиц по иску к связанным лицам ПАО "Банк "Демарк" на сумму 890,5 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что до признания неплатежеспособным ПАО "Банк "Демарк" проводил кредитную политику, которая в итоге нанесла ущерб банку и его кредиторам более чем на миллиард гривен.

"Как было обнаружено после начала вывода банка с рынка, в течение нескольких лет банк заключал десятки подобных между собой кредитных соглашений, с подобным неликвидным обеспечением, по которым средства не возвращались и долго накапливалась задолженность", — отмечают в ФГВФЛ.

В частности, члены правления и кредитного комитета банка, выступающие ответчиками по иску, своими решениями в 2013-2014 годах согласовали предоставление таких кредитов одиннадцати компаниям в нарушение требований как банковского законодательства, так и внутренних положений финучреждения, что нанесло убытки на сумму около 890,5 млн. грн.

"Общими чертами всех соглашений, кроме неликвидных залогов в виде имущественных прав (в частности, прав требования по текущим договорам заемщиков по купле-продаже ценных бумаг), есть и суммы кредитов – каждым заемщиком получены почти одинаковые суммы в пределах 36,5-38 млн грн ", — отмечают в ФГВФЛ.

Там добавляют, что на рассмотрении суда апелляционной инстанции находится еще один иск ведомства к связанным лицам ПАО "Банк "Демарк" на сумму 434,5 млн грн.

Отметим, ПАО "Банк "Демарк" был признан неплатежеспособным решением НБУ и в нем введена временная администрация в сентябре 2014 года.

Банк "Демарк" основан в 1992 году, на 1 июля 2014 года его крупнейшим акционером было ЧП "Фининвест" (49,76%). Банком владеет через ЧП "Фининвест" гражданин Украины Шинковенко Андрей Васильевич. Остальные акции принадлежат 206 физическим лицам (49,65 процентов) и 16 юридическим лицам (0,59 процента).

По данным НБУ, до 1 октября 2014 г. по размеру общих активов (993,175 млн грн) банк "Демарк" занимал 98 место среди 166 действующих банков.

Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам банка (физлицам и ФЛП), 993,6 млн грн.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2024 года.