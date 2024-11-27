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Сколько возместили клиентам вкладов в банках, которые были ликвидированы за время войны

Фонд гарантирования вкладов возместил более 95% вкладов в банках, ушедших в ликвидацию при вторжении
Фонд гарантирования вкладов возместил более 95% вкладов в банках, ушедших в ликвидацию при вторжении

По состоянию на 1 ноября 2024 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2024 года.

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Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В ведомстве напоминают, что с начала полномасштабного вторжения под процедуру вывода с рынка попали девять банков: в итоге восемь банков оказались в ликвидации, один – АО "Сенс банк" был национализирован.

В частности, было принято решение о ликвидации дочерних структур российских банков АО МР банк (бывший Сбербанк) и ПАО Проминвестбанк. Также в течение двух лет был начат вывод с рынка АО "Айбокс банк", АО "АКБ " Конкорд ", АО "Мегабанк", АО "Банк Сич", АО "Банк Форвард", а также — АО "Укрстройинвестбанк".

На вкладчиков этих учреждений распространена норма закона, благодаря которой во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены Фонд обеспечивает гарантированные выплаты в размере 100% вкладов, включая проценты.

Так, с 24 февраля 2022 года Фонд выплатил вкладчикам находящихся в ликвидации банков почти 9 млрд грн гарантированного возмещения. Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов.

В течение октября 2024 Фонд возместил вкладчикам 13,2 млн грн. В частности, вкладчики АО "АКБ "Конкорд" получили 7,73 млн. грн. и АО "Мегабанк" — 3,08 млн. грн.

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,7 млрд грн.

В ведомстве напомнили, что выплаты можно получить тремя способами: с помощью мобильного приложения "Дія" в смартфоне (в меню выберите сервис "Возвращение вкладов"), дистанционно через онлайн-сервисы банков-агентов или в отделениях банков-агентов (список банков-агентов Фонда по ссылке).

Напомним, общая сумма вкладов физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, в банках Украины на 1 ноября составила 1331,6 миллиарда гривен, что на 5,9 миллиарда больше аналогичного показателя на 1 октября.

Автор:
Светлана Манько