Вклады украинцев в банках в октябре выросли вчетверо меньше, чем в сентябре: какова их структура

Общая сумма вкладов физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, в банках Украины на 1 ноября составила 1331,6 миллиарда гривен, что на 5,9 миллиарда больше аналогичного показателя на 1 октября.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Вклады населения в национальной валюте составили 854,9 миллиарда гривен (64,2%), а в иностранной – 476,7 миллиарда гривен в эквиваленте (35,8%).

С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 96,8 миллиарда гривен (на 1 января было 1234,8 миллиарда). Впрочем, реальный рост этого показателя, то есть без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов, составил лишь 58,7 миллиарда гривен.

Отметим при этом, что рост вкладов в октябре был в четыре раза меньше, чем в сентябре, когда он составил 24,7 миллиарда гривен (с 1301 до 1325,7 миллиарда).

Структура банковских вкладов на 1 ноября

62,5% вкладов на 1 ноября украинцы держали в государственных банках, 20% — в частных банках с украинскими собственниками, а 17,5% — в дочерних банках иностранных групп. Среди всех вкладчиков доля ФЛП составила 3,2%. Сумма их вложений составила 11,1% от общей (147,7 миллиарда гривен).

Доля вкладов до востребования составила 69,1%, срочных вкладов – соответственно 30,9%. В частности, вклады со сроком возврата до трех месяцев составили 17,82%, от трех месяцев до полугода – 7,22%, от полугода до года – 4,73%, более года – 1,13%.

Примечательно, что очень существенная часть учитываемых в статистике вкладчиков — 41,27% — это люди с пустыми или фактически пустыми счетами (менее 10 гривен). В свою очередь, большинство (56,95%) держат до 200 тысяч гривен (до войны это была наибольшая гарантированная государством сумма возврата средств в случае неплатежеспособности банка). Сумма их вкладов составляет 29,49% от общей.

В свою очередь, от 200 до 400 тысяч гривен держит 0,93% клиентов банков (впрочем, в денежном выражении это 13,36% от всех вкладов), от 400 до 600 тысяч гривен – 0,34% (8,62% от общей суммы вкладов). Более 600 тысяч гривен имеют только 0,51%, однако их вложения составляют почти половину от всех (48,53%).

Напомним, что с 13 апреля 2022 года была введена 100%-ая гарантия возврата всех вкладов любого размера, однако после трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма будет составлять 600 тысяч гривен.

Источник фото: ua.depositphotos.com