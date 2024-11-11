НБУ не исключает возможность повышения учетной ставки

В Национальном банке считают, что уровень учетной ставки в 13% вместе с поддержанием устойчивости валютного рынка достаточно, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к цели 5% в ближайшие годы.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решению правления НБУ сохранить учетную ставку на уровне 13% предшествовала дискуссия Комитета по монетарной политике (КМП).

Так, девять из десяти присутствующих членов КМП поддержали сохранение учетной ставки на уровне 13% в октябре, подчеркнув, что такой уровень ставки вместе с поддержанием устойчивости валютного рынка достаточно, чтобы сдержать инфляцию.

Как отметили эти участники дискуссии, такой шаг будет вполне последовательным и предсказуемым, учитывая предыдущие коммуникации, тогда как НБУ важно и дальше снижать уровень экономической неопределенности.

Один из участников дискуссии высказался за повышение учетной ставки до 13,5% в октябре.

По его мнению, повышение ставки подтвердило бы готовность НБУ и в дальнейшем обеспечивать ценовую стабильность и надлежащую защиту гривневых сбережений от инфляции не только сейчас, но и в перспективе.

Как подчеркивают в НБУ, подавляющее большинство членов КМП ожидает сохранения учетной ставки на уровне 13% в течение следующих месяцев, однако не исключает возможности ее повышения.

Кроме того, ни один из участников дискуссии не видит оснований для смягчения процентной политики в ближайшие месяцы.

Восемь членов КМП считают, что учетная ставка на уровне 13% будет достаточна для обеспечения надлежащего уровня защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценения. В то же время, двое участников дискуссии ожидают, что в декабре ставку нужно будет поднять до 14%.

"Увеличение спроса населения на срочные гривневые депозиты и ОВГЗ осенью на фоне сохранения устойчивости инфляционных ожиданий свидетельствует, что задача НБУ по защите гривневых сбережений от инфляции выполняется", — отмечают в регуляторе.

Снижение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУсообщил о ее сокращении до 22% .

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5 %.

А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшились ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года.

В сентябре правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.