НБУ не виключає можливість підвищення облікової ставки

У Національному банку вважають, що рівень облікової ставки у 13 % разом із підтриманням стійкості валютного ринку є достатнім, щоб стримати інфляцію та повернути її до цілі 5% найближчими роками.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що рішенню правління НБУ зберегти облікову ставку на рівні 13% передувала дискусія Комітету з монетарної політики (КМП).

Так, дев’ять з десяти присутніх членів КМП підтримали збереження облікової ставки на рівні 13% у жовтні, підкресливши, що такий рівень ставки разом із підтриманням стійкості валютного ринку є достатнім, щоб стримати інфляцію.

Як зазначили ці учасники дискусії, такий крок буде цілком послідовним та передбачуваним з огляду на попередні комунікації, тоді як НБУ важливо і надалі зменшувати рівень економічної невизначеності.

Один учасник дискусії висловився за підвищення облікової ставки до 13,5% у жовтні. Він зазначив, що отримав додаткові підтвердження доцільності такого кроку: швидше за прогноз зростання інфляції, погіршення очікувань, хоч і маржинальне, а також зміщений вгору баланс інфляційних ризиків.

На його думку, підвищення ставки засвідчило б готовність НБУ і надалі забезпечувати цінову стабільність та належний захист гривневих заощаджень від інфляції не лише зараз, а й у перспективі.

Як підкреслюють в НБУ, переважна більшість членів КМП очікує збереження облікової ставки на рівні 13% упродовж наступних місяців, однак не виключає можливість її підвищення.

Крім того, жоден з учасників дискусії не бачить підстав для пом’якшення процентної політики найближчими місяцями.

Вісім членів КМП вважають, що облікова ставка на рівні 13% буде достатньою для забезпечення належного рівня захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення. Водночас двоє учасників дискусії очікують, що в грудні ставку потрібно буде підняти до 14%.

"Збільшення попиту населення на строкові гривневі депозити і ОВДП восени на тлі збереження стійкості інфляційних очікувань свідчить, що завдання НБУ із захисту гривневих заощаджень від інфляції виконується", - зауважують у регуляторі.

Зниження облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%.

А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшилися ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року.

У вересні правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.