В НБУ спрогнозували, що буде з тарифами на газ, опалення й гарячу воду

Національний банк України очікує, що протягом ще щонайменше року тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води залишаться незмінними у 2024-2025 році.

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Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.

"На прогнозному горизонті поступово підвищуватимуться акцизи й тарифи у ЖКГ, однак терміни й параметри в їх коригування є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції", – йдеться у звіті.

Регулятор прогнозує, що діючі тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться упродовж 2024‒2025 років. Проте, як очікується, через складну ситуацію в енергетиці, з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

У НБУ підкреслили, що невизначеність із величиною коригування тарифів залишається основним ризиком для прогнозу інфляції. Адже у разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби у збільшенні розмірів субсидій для населення.

У регуляторі зауважують, що відтермінування підвищення тарифів на послуги ЖКГ стримує рівень інфляції, але погіршує фінансовий стан державних енергокомпаній і створює ризики нестабільності на енергетичному ринку.

Уряд має переглянути тарифи

Як йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, оприлюдненому у матеріалах п’ятого перегляду програми EFF для України, щойно дозволять умови, уряд України зобов'язується додатково підвищити тарифи на енергоносії, з урахуванням нової методології та соціальних міркувань під час війни.

Очікується, що уряд ухвалить дорожню карту поступової лібералізації тарифів на газ та електроенергію із конкретними строками її реалізації на період післявоєнного стану.

Але до кінця жовтня 2024 року Кабмін із залученням авторитетних аудиторів має проаналізувати борги компаній у сфері централізованого теплопостачання перед НАК "Нафтогаз України" до та після лютого 2022 року. Для вирішення проблеми цієї заборгованості уряд повинен розробити нову методологію формування тарифу на опалення.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

Також уряд продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни наступного року. Кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 гривні, для виробництва теплової енергії для населення – 7,42 гривні.

А у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.