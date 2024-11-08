В НБУ спрогнозировали, что будет с тарифами на газ, отопление и горячую воду

Национальный банк Украины ожидает, что в течение еще минимум года тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды останутся неизменными в 2024-2025 году.

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Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ за октябрь 2024 года.

"На прогнозном горизонте будут постепенно повышаться акцизы и тарифы в ЖКХ, однако сроки и параметры в их корректировке являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции", – говорится в отчете.

Регулятор прогнозирует, что действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться в течение 2024-2025 годов. Однако, как ожидается, из-за сложной ситуации в энергетике с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к экономически обоснованным уровням.

В НБУ подчеркнули, что неопределенность с величиной коррекции тарифов остается основным риском для прогноза инфляции. Ведь при быстром повышении стоимости энергоносителей или других тарифов ЖКХ сформируется дополнительный вклад в показатель инфляции, также возникнут потребности в увеличении размеров субсидий для населения.

В регуляторе отмечают, что отсрочка повышения тарифов на услуги ЖКХ сдерживает уровень инфляции, но ухудшает финансовое состояние государственных энергокомпаний и создает риски нестабильности на энергетическом рынке.

Правительство должно пересмотреть тарифы

Как говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, обнародованном в материалах пятого пересмотра программы EFF для Украины, как только разрешат условия, правительство Украины обязуется дополнительно повысить тарифы на энергоносители с учетом новой методологии и социальных соображений во время войны.

Ожидается, что правительство примет дорожную карту постепенной либерализации тарифов на газ и электроэнергию с конкретными сроками ее реализации на период послевоенного положения.

Но до конца октября 2024 Кабмин с привлечением авторитетных аудиторов должен проанализировать долги компаний в сфере централизованного теплоснабжения перед НАК "Нафтогаз Украины" до и после февраля 2022 года. Для решения проблемы этой задолженности правительство должно разработать новую методологию формирования тарифа на отопление.

Напомним, 31 мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

Также правительство продолжило действие тарифов на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения весной следующего года. Кубометр газа для населения и дальше будет стоить 7,96 гривны, для производства тепловой энергии для населения – 7,42 гривны.

А в январе Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.