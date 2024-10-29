Какой будет цена на газ для населения в ноябре

Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на газ для бытовых потребителей на ноябрь. Как и в октябре, на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков.

Об этом сообщает издание "ГазПравда".

Отмечается, что 5 компаний предлагают и годовую, и фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в ноябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или более 12 млн домохозяйств) газ поставляет "Нафтогаз Украины" в рамках годовой фиксированной цены. Она составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать для всех бытовых клиентов компании, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Какие цены на газ будут действовать

Как отметили в "Нафтогазе", кубометр газа для населения и дальше будет стоить 7,96 гривны (с НДС, базовый "фиксированный" тариф), для производства тепловой энергии для населения – 7,42 гривны, для производства тепловой энергии для бюджетных учреждений – 16 ,39 грн, для производства электроэнергии в конденсационном цикле – 10,5 грн, а для производства электроэнергии в теплофикационном цикле – 16,5 грн.

"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев", — прокомментировал глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Заметим, но согласно меморандуму с МВФ Кабмин с привлечением авторитетных аудиторов должен проанализировать долги компаний в сфере централизованного теплоснабжения перед НАК "Нафтогаз Украины" до и после февраля 2022 года. Для решения проблемы этой задолженности правительство должно разработать новую методологию формирования тарифа на отопление.

Напомним, в январе Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.