Якою буде ціна на газ для населення у листопаді

Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на природний газ для побутових споживачів на листопад. Як і в жовтні, на ринку газу для населення присутні 9 постачальників.

Про це повідомляє видання "ГазПравда".

Зазначається, що наразі 5 компаній пропонують і річну, і фіксовану ціну, і місячну – змінну. Ще 4 постачальника пропонують лише річну ціну.

Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів у листопаді, залежно від газопостачальної компанії, коливається від 7,79 до 9,99 грн.

Місячна ж ціна коливається від 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Утім, переважній більшості українських побутових споживачів (98%, або понад 12 млн домогосподарств) газ наразі постачає "Нафтогаз України" в рамках річної фіксованої ціни. Вона становить 7,96 грн за кубометр і діятиме для всіх побутових клієнтів компанії щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Які ціни на газ діятимуть

Як зазначили у "Нафтогазі", кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 гривні (з ПДВ, базовий "фіксований" тариф), для виробництва теплової енергії для населення – 7,42 гривні, для виробництва теплової енергії для бюджетних установ – 16,39 гривні, для виробництва електроенергії у конденсаційному циклі – 10,5 гривні, а для виробництва електроенергії у теплофікаційному циклі – 16,5 гривні.

"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців", - прокоментував очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Зауважимо, але згідно з меморандуму з МВФ, Кабмін із залученням авторитетних аудиторів має проаналізувати борги компаній у сфері централізованого теплопостачання перед НАК "Нафтогаз України" до та після лютого 2022 року. Для вирішення проблеми цієї заборгованості уряд повинен розробити нову методологію формування тарифу на опалення.

Нагадаємо, у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.