Вклади українців у банках у жовтні зросли вчетверо менше, ніж у вересні: якою є їхня структура

Загальна сума вкладів фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців, у банках України на 1 листопада склала 1331,6 мільярда гривень, що на 5,9 мільярда більше за аналогічний показник на 1 жовтня.

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Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Вклади населення у національній валюті склали 854,9 мільярда гривень (64,2%), а у іноземній – 476,7 мільярда гривень у еквіваленті (35,8%).

Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 96,8 мільярда гривень (на 1 січня було 1234,8 мільярда). Втім, реальне зростання цього показника, тобто без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів, склало лише 58,7 мільярда гривень.

Зазначимо при цьому, що зростання вкладів у жовтні було вчетверо меншим, ніж у вересні, коли воно становило 24,7 мільярда гривень (з 1301 до 1325,7 мільярда).

Структура банківських вкладів на 1 листопада

62,5% вкладів на 1 листопада українці тримали в державних банках, 20% - у приватних банках з українськими власниками, а 17,5% - у дочірніх банках іноземних груп. Серед усіх вкладників частка ФОП становила 3,2%. Натомість сума їхніх вкладень становила 11,1% від загальної (147,7 мільярда гривень).

Частка вкладів до запитання становила 69,1%, строкових вкладів - відповідно 30,9%. Зокрема, вклади зі строком повернення до трьох місяців становили 17,82%, від трьох місяців до пів року - 7,22%, від пів року до року - 4,73%, більше року - 1,13%.

Примітно, що дуже значна частина тих, хто враховується у статистику вкладників - 41,27% - це люди з порожніми чи фактично порожніми рахунками (менше 10 гривень). В свою чергу, більшість (56,95%) тримають до 200 тисяч гривень (до війни це була найбільша гарантована державою сума повернення коштів у разі неплатоспроможності банку). Сума їхніх вкладів становить 29,49% від загальної.

В свою чергу, від 200 до 400 тисяч гривень тримає 0,93% клієнтів банків (втім, в грошовому вимірі це 13,36% від усіх вкладів), від 400 до 600 тисяч гривень - 0,34% (8,62% від загальної суми вкладів). Понад 600 тисяч гривень мають тільки 0,51%, однак їхні вкладення становлять майже половину від усіх (48,53%).

Нагадаємо, що з 13 квітня 2022 року було запроваджено 100%-у гарантію повернення усіх вкладів будь-якого розміру, однак після тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума становитиме 600 тисяч гривень.

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