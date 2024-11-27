Скільки відшкодували клієнтам вкладів у банках, які були ліквідовані за час війни

Станом на 1 листопада 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2024 року.

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Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

У відомстві нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення під процедуру виведення з ринку підпало дев’ять банків: зрештою вісім банків опинилися у ліквідації, один – АТ "Сенс банк" був націоналізований.

Зокрема, було ухвалене рішення про ліквідацію дочірніх структур російських банків АТ "МР банк" (колишній "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк". Також протягом двох років було розпочато виведення з ринку АТ "Айбокс банк", АТ "АКБ "Конкорд", АТ "Мегабанк", АТ "Банк Січ", АТ "Банк Форвард", а також – АТ "Укрбудінвестбанк".

На вкладників цих установ розповсюджено норму закону, завдяки якій під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування Фонд забезпечує гарантовані виплати у розмірі 100% вкладів включно з відсотками.

Так, від 24 лютого 2022 року Фонд виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, майже 9 млрд грн гарантованого відшкодування. Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів.

Протягом жовтня 2024 року Фонд відшкодував вкладникам 13,2 млн грн. Зокрема, вкладники АТ "АКБ "Конкорд" отримали 7,73 млн грн та АТ"Мегабанк" – 3,08 млн грн.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 млрд грн.

У відомстві нагадали, що виплати можна отримати трьома способами: за допомогою мобільного застосунку "Дія" у смартфоні (в меню оберіть сервіс "Повернення вкладів"), дистанційно через онлайн-сервіси банків-агентів або у відділеннях банків-агентів (перелік банків-агентів Фонду за посиланням).

Нагадаємо, загальна сума вкладів фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців, у банках України на 1 листопада склала 1331,6 мільярда гривень, що на 5,9 мільярда більше за аналогічний показник на 1 жовтня.