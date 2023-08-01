НБУ решил ликвидировать банк "Конкорд"

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у АО "АКБ "Конкорд" и решил ликвидировать финучреждение с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Как отмечается, это было сделано в связи с тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Также в НБУ указали, что в течение последних двух лет регулятор применял к "Конкорду" такие меры влияния, как наложение штрафа (в общей сложности речь идет о 60,4 млн грн) и письменная оговорка.

Теперь кроме лишения лицензии и ликвидации банка, НБУ наложил на финучреждение штраф в 400 тыс. грн.

В Нацбанке добавили, что доля "Конкорда" составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Вкладчики "Конкдорда" получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВ). Речь идет о полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, который предшествует дню начала процедуры вывода банка с рынка. Это не касается случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (ФГВ не возмещает средства, которые переданы банку в доверительное управление, находятся на арестованных счетах и т.п.).

Ликвидация "Конкорда": что писали о банке

Банк "Конкорд" был зарегистрирован в 2006 году. Главный офис финучреждения находится в Днепре. Конечными владельцами существенного участия считаются Елена и Юлия Соседки.

В марте 2023 года издание NV со ссылкой на источники писало, что "Конкорд", как и ряд других банков (в частности, IBOX, лицензию которого отозвали в том месяце), использовались организаторами игорного бизнеса в уклонении от уплаты налогов.

Как объяснял нардеп Алексей Жмеренецкий, одна из схем предполагала, что игроки онлайн-казино пополняют счета, но эти платежи поступают в банк с кодом покупки цветов или фильмов. Или же игроки перечисляют средства с правильным кодом, но дальше банк в сговоре с игральными компаниями направляет эти средства на фиктивные счета.

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник говорил о вероятности того, что некоторые банки могли быть использованы злоумышленниками без их ведома.

На днях пресс-служба банка "Конкорд" опубликовала заявление, в котором утверждалось, что на сайтах-"помойках" и созданных российскими спецслужбами Telegram-каналах появилась информация о лишении финучреждения банковской лицензии. На тот момент в банке опровергали такие слухи.

Как указывали в "Конкорде", в банке завершается регламентная плановая проверка со стороны НБУ. При этом финучреждение отмечало, что в последнее время действия регулятора вызваны попыткой улучшить и сделать прозрачными условия ведения банковской деятельности по разным направлениям. В частности, это касается урегулирования касательно гемблинга (азартных игр).