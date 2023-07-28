Конкордбанк заявил о серьезных и опасных информационных атаках на него и на НБУ

В банке КОНКОРД (ConcordBank) завершается регламентная плановая проверка Национального банка Украины, которая проходит в соответствии с согласованными этапами и сроками. Соответственно, информация о возможном лишении банка лицензии, которая в последние дни распространяется российскими информационными “мусорниками”, является манипуляцией и ложью, говорится в официальном заявлении Конкордбанка .

Там рассказали, что подобные сплетни начали появляться на сайтах-"мусорниках", известных использованием непроверенной информации, а также в созданных российскими спецслужбами телеграмм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине.

"Мы наблюдаем и чрезвычайно обеспокоены тем давлением, которое с помощью вражеских ресурсов (предполагаем, что наши конкуренты) оказывают на Нацбанк Украины и на общество, манипулируя версиями относительно выводов проверки, выдавая за настоящую версию предположения о лишении лицензии. Считаем такую ситуацию крайне опасной, так как осуществляется публичная спекуляция вокруг работы нацрегулятора", - говорится в заявлении.

В банке выразили обеспокоенность, что манипулятивно и безосновательно сложившиеся ожидания от выводов проверки могут исказить реальную картину и создать угрозу подрыва доверия.

"Банк соблюдает все нормативные требования НБУ и ведет прибыльную деятельность. Рейтинг устойчивости банка повышен до уровня ААА. Также банк тщательно выполняет все рекомендации, предоставляемые Национальным банком Украины", - подчеркнули в банке КОНКОРД.

Там также напомнили, что по итогам 2022 года банк Конкорд перешел в категорию крупных налогоплательщиков, уплатив в бюджет 150 млн грн налогов и сборов. Более 116 млн грн банк также перечислил на нужды ВСУ.

По данным банка, в последнее время действия национального регулятора вызваны попыткой улучшить и сделать прозрачными условия ведения банковской деятельности по разным направлениям. В частности это касается и урегулирования по гемблингу.

"Банк поддерживает действия Правления НБУ по формированию эффективной и прозрачной банковской системы. Банк КОНКОРД готов выполнять все условия и соблюдать все правила, созданные регулятором для стабильной работы финансовой системы Украины", - резюмировали в учреждении.