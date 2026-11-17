Национальный банк Украины применил меры воздействия в виде штрафов и письменных оговорок к страховщику ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" и финансовой компании ООО "Азурро Финанс". Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 16 ноября 2026 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

По результатам инспекционной проверки к ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" регулятор применил два штрафа на общую сумму 517 350 гривен и письменную оговорку. В частности, 432350 гривен штрафа наложили за нарушение Закона Украины "О страховании", Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и Правил подачи отчетности в НБУ.

Еще 85 000 гривен штрафа страховщик получил за нарушение требований защиты прав потребителей финансовых услуг. Письменную оговорку компании вынесли из-за нарушения правил авторизации, порядка учета договоров страхования и требований к защите информации.

Компания обязана уплатить штрафы в течение месяца со дня вступления решения в силу и до 29 января 2027 года устранить выявленные нарушения, а также причины и условия, которые им способствовали.

Санкции против финансовой компании

К ООО "Азурро Финанс" Национальный банк применил штраф в размере 121 855,1 гривны за нарушение пункта 5 раздела I Правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг.

Кроме того, учреждению вынесли письменную оговорку за ненадлежащий контроль за полнотой и достоверностью отчетности, что создает риск повторных нарушений в будущем.

Финансовая компания должна уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу и до 8 декабря 2026 года устранить указанные в оговорке недостатки.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ применил санкции к четырем финансовым учреждениям, обнаружив нарушения в работе ломбарда и трех финансовых компаний. Тогда регулятор издал требования об устранении нарушений ломбарда "Орион-Т" и финансовой компании "Конкорд Факторинг", вынес письменную оговорку компании "Веллфин" и остановил отдельный вид операций "Кредит Касса".