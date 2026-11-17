Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді штрафів і письмових застережень до страховика ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія" та фінансової компанії ТОВ "Азурро Фінанс". Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 листопада 2026 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

За результатами інспекційної перевірки до ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія" регулятор застосував два штрафи на загальну суму 517 350 гривень та письмове застереження. Зокрема, 432 350 гривень штрафу наклали за порушення Закону України "Про страхування", Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та Правил подання звітності до НБУ.

Ще 85 000 гривень штрафу страховик отримав за порушення вимог щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Письмове застереження компанії винесли через порушення правил авторизації, порядку обліку договорів страхування та вимог до захисту інформації.

Компанія зобов'язана сплатити штрафи впродовж місяця з дня набрання чинності рішенням і до 29 січня 2027 року усунути виявлені порушення, а також причини й умови, що їм сприяли.

Санкції проти фінансової компанії

До ТОВ "Азурро Фінанс" Національний банк застосував штраф у розмірі 121 855,1 гривні за порушення пункту 5 розділу І Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Крім того, установі винесли письмове застереження за неналежний контроль за повнотою та достовірністю звітності, що створює ризик повторних порушень у майбутньому.

Фінансова компанія має сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням та до 8 грудня 2026 року усунути зазначені в застереженні недоліки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ застосував санкції до чотирьох фінансових установ, виявивши порушення в роботі ломбарду та трьох фінансових компаній. Тоді регулятор видав вимоги про усунення порушень ломбарду "Оріон-Т" і фінансовій компанії "Конкорд Факторинг", виніс письмове застереження компанії "Веллфін" та зупинив окремий вид операцій "Кредит Каса".