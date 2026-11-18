Около 80% персонализированных предложений для клиентов Государственного ПриватБанка формируются с помощью искусственного интеллекта. Алгоритмы ежедневно анализируют большие массивы данных, чтобы подобрать пользователям актуальный кэшбек, промокоды или скидки от партнеров.

Как пишет Dilo, об этом заявил руководитель департамента необеспеченного кредитования ПриватБанка Сергей Кирюхин на YouTube-канале FinClub.

По его словам, модели машинного обучения в банке постоянно самообучаются и настраиваются, чтобы точно определять аудиторию, которой конкретное предложение будет полезно именно сейчас или в ближайшее время.

В частности, этот механизм активно используется для партнерских предложений в рамках программы лояльности "Привет".

Прогноз по кредитованию на 2027 год

Оценивая перспективы потребительского кредитования, Сергей Кирюхин отметил, что в 2027 году спад на рынке не ожидается, однако темпы роста кредитных портфелей вряд ли превысят показатели 2026 года.

"Мой прогноз, который останется в лучшем случае на уровне 2026 года, по таким же темпам прироста", - подчеркнул представитель банка.

На динамику кредитного рынка в следующем году повлияют несколько ключевых факторов:

безопасность и энергетическая ситуация в стране;

уровень занятости и реальные доходы украинцев;

качество кредитных портфелей, от которого будет зависеть подход банков к оценке заемщиков.

По данным ПриватБанка, по состоянию на 1 октября 2026 года чистый кредитный портфель клиентов вырос на 37,2 % с начала года – до 214,61 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Национальный банк использует большие данные и искусственный интеллект для того, чтобы быстрее оценивать изменения в экономике, последствия российских атак и риски для инфляции. Один из ШИ-инструментов НБУ за несколько часов проработал более 10 тыс. записей о российских ударах, а другой помог построить модель их влияния на потребительские цены.