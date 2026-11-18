Близько 80% персоналізованих пропозицій для клієнтів державного ПриватБанку формуються за допомогою штучного інтелекту. Алгоритми щодня аналізують великі масиви даних, щоб підібрати користувачам актуальний кешбек, промокоди або знижки від партнерів.

Як пише Dilo, про це заявив керівник департаменту незабезпеченого кредитування ПриватБанку Сергій Кірюхін на YouTube-каналі FinClub.

За його словами, моделі машинного навчання у банку постійно самонавчаються та налаштовуються, щоб точно визначати аудиторію, якій конкретна пропозиція буде корисною саме зараз або найближчим часом.

Зокрема, цей механізм активно використовується для партнерських пропозицій у межах програми лояльності "Привіт".

Прогноз щодо кредитування на 2027 рік

Оцінюючи перспективи споживчого кредитування, Сергій Кірюхін зазначив, що у 2027 році спаду на ринку не очікується, проте темпи зростання кредитних портфелів навряд чи перевищать показники 2026 року.

"Мій прогноз, що залишиться у кращому випадку на рівні 2026-го року, по таких же темпам приросту", — підкреслив представник банку.

На динаміку кредитного ринку наступного року впливатимуть кілька ключових чинників:

безпекова та енергетична ситуація в країні;

рівень зайнятості та реальні доходи українців;

якість кредитних портфелів, від якої залежатиме підхід банків до оцінки позичальників.

За даними ПриватБанку, станом на 1 жовтня 2026 року чистий кредитний портфель клієнтів зріс на 37,2% з початку року — до 214,61 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Національний банк використовує великі дані та штучний інтелект, щоб швидше оцінювати зміни в економіці, наслідки російських атак та ризики для інфляції. Один із ШІ-інструментів НБУ за кілька годин опрацював понад 10 тис. записів про російські удари, а інший допоміг побудувати модель їхнього впливу на споживчі ціни.