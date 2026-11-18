ПриватБанк временно прекратил работу последнего отделения в Краматорске Донецкой области из-за ухудшения ситуации безопасности. Отделение в центре города работало до 13 ноября, теперь клиенты могут получить банковские услуги в Славянске и поселке Александровка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

В банке объяснили, что решение было принято из-за роста угрозы жизни и здоровью работников и клиентов.

Несмотря на постоянные обстрелы, длительные отключения электроэнергии, перебои со связью и повреждение инфраструктуры, отделения банка продолжали работать в Краматорске. Однако из-за дальнейшего ухудшения ситуации безопасности их пришлось приостановить.

До полномасштабного вторжения в городе работала разветвленная сеть отделений ПриватБанка, обслуживавшая местных жителей и предприятия.

Где теперь работают ближайшие отделения ПриватБанка

В настоящее время ближайшие работающие отделения банка в Донецкой области расположены в Славянске и поселке Александровка.

Все работники магазинов остаются в штате ПриватБанка и продолжают работать в более безопасных регионах Украины.

В банке отмечают, что приостановка работы отделений в Краматорске временная. Восстановить обслуживание клиентов планируется после стабилизации ситуации безопасности.

Напомним, в сентябре 2026 года ПУМБ закрыл единственное отделение в Краматорске из-за обострения ситуации безопасности и приближения линии фронта. Решение о прекращении его работы руководство банка приняло 22 сентября.