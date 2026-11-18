ПриватБанк тимчасово припинив роботу останнього відділення у Краматорську Донецької області через погіршення безпекової ситуації. Відділення в центрі міста працювало до 13 листопада, а тепер клієнти можуть отримати банківські послуги у Слов'янську та селищі Олександрівка.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ПриватБанку.

У банку пояснили, що рішення ухвалили через зростання загрози життю та здоров'ю працівників і клієнтів.

Попри постійні обстріли, тривалі відключення електроенергії, перебої зі зв'язком та пошкодження інфраструктури, відділення банку продовжували працювати у Краматорську. Однак через подальше погіршення безпекової ситуації їхню роботу довелося призупинити.

До повномасштабного вторгнення у місті працювала розгалужена мережа відділень ПриватБанку, яка обслуговувала місцевих жителів та підприємства.

Де тепер працюють найближчі відділення ПриватБанку

Наразі найближчі працюючі відділення банку на Донеччині розташовані у Слов'янську та селищі Олександрівка.

Усі працівники краматорських відділень залишаються у штаті ПриватБанку та продовжують працювати в безпечніших регіонах України.

У банку наголошують, що призупинення роботи відділень у Краматорську є тимчасовим. Відновити обслуговування клієнтів планують після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, у вересні 2026 року ПУМБ закрив єдине відділення у Краматорську через загострення безпекової ситуації та наближення лінії фронту. Рішення про припинення його роботи керівництво банку ухвалило 22 вересня.