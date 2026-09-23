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ПУМБ закрив єдине відділення у Краматорську через наближення фронту

ПУМБ закрив єдине відділення у Краматорську
ПУМБ закрив єдине відділення у Краматорську

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) 23 вересня закрив єдине відділення у Краматорську Донецької області через загострення безпекової ситуації та наближення лінії фронту. Менш ніж за два місяці до цього банк також вирішив припинити роботу свого єдиного відділення у Слов’янську.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ПУМБ у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Рішення про закриття відділення у Краматорську правління банку ухвалило 22 вересня. У ПУМБ пояснили його необхідністю мінімізувати ризики для працівників, клієнтів та роботи банку.

Відділення працювало на вул. Миколи Леонтовича, 10. Там клієнти могли відкривати й обслуговувати рахунки, розміщувати депозити, проводити платежі, касові та валютні операції, а також операції з банківськими металами.

Оскільки це було єдине відділення ПУМБ у Краматорську, після його закриття стаціонарних відділень банку в місті не залишилося.

Станом на 1 липня 2026 року загальна мережа ПУМБ в Україні налічувала 220 відділень.

Нагадаємо, наприкінці липня ПУМБ вирішив закрити єдине відділення у Слов’янську Донецької області. Причиною банк також назвав погіршення безпекової ситуації та наближення лінії фронту.

Автор:
Тетяна Гойденко

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