ПУМБ закрыл единственное отделение в Краматорске из-за приближения фронта

Первый украинский международный банк (ПУМБ) 23 сентября закрыл единственное отделение в Краматорске Донецкой области из-за обострения ситуации безопасности и приближения линии фронта. Менее чем за два месяца ранее банк также решил прекратить работу своего единственного отделения в Славянске.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ПУМБ в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Решение о закрытии отделения в Краматорске правление банка приняло 22 сентября. В ПУМБ объяснили его необходимостью минимизировать риски для работников, клиентов и работы банка.

Отделение работало на ул. Николая Леонтовича, 10. Там клиенты могли открывать и обслуживать счета, размещать депозиты, производить платежи, кассовые и валютные операции, а также операции с банковскими металлами.

Поскольку это было единственным отделением ПУМБ в Краматорске, после его закрытия стационарных отделений банка в городе не осталось.

По состоянию на 1 июля 2026 общая сеть ПУМБ в Украине насчитывала 220 отделений.

Напомним, в конце июля ПУМБ решил закрыть единственное отделение в Славянске Донецкой области. Причиной банк также назвал ухудшение ситуации безопасности и приближение линии фронта.