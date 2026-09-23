UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

ПУМБ закрыл единственное отделение в Краматорске из-за приближения фронта

ПУМБ закрыл единственное отделение в Краматорске
ПУМБ закрыл единственное отделение в Краматорске

Первый украинский международный банк (ПУМБ) 23 сентября закрыл единственное отделение в Краматорске Донецкой области из-за обострения ситуации безопасности и приближения линии фронта. Менее чем за два месяца ранее банк также решил прекратить работу своего единственного отделения в Славянске.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ПУМБ в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Решение о закрытии отделения в Краматорске правление банка приняло 22 сентября. В ПУМБ объяснили его необходимостью минимизировать риски для работников, клиентов и работы банка.

Отделение работало на ул. Николая Леонтовича, 10. Там клиенты могли открывать и обслуживать счета, размещать депозиты, производить платежи, кассовые и валютные операции, а также операции с банковскими металлами.

Поскольку это было единственным отделением ПУМБ в Краматорске, после его закрытия стационарных отделений банка в городе не осталось.

По состоянию на 1 июля 2026 общая сеть ПУМБ в Украине насчитывала 220 отделений.

Напомним, в конце июля ПУМБ решил закрыть единственное отделение в Славянске Донецкой области. Причиной банк также назвал ухудшение ситуации безопасности и приближение линии фронта.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности