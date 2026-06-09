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"Новая почта" закрывает последние два отделения в Дружковке Донецкой области

ЧП
"Новая почта" идет из Дружковки / Новая почта

"Новая почта" временно приостанавливает работу своих последних двух отделений в городе Дружковка Донецкой области — №1 и №3. Главной причиной стали постоянные вражеские обстрелы и необходимость обеспечения безопасности клиентов и персонала.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Свертывание работы сети в городе будет происходить поэтапно:

  • Отделение №3 прекращает работу уже с 9 июня ;
  • Отделение №1 будет принимать и выдавать посылки до 18 июня, после чего также закроется.

Несмотря на закрытие физических отделений, оператор полностью не покидает город. Чтобы местные жители могли получать самое необходимое, в Дружковке продолжают работать 9 почтоматов "Новой почты".

Компания будет обеспечивать их логистику, пока это будет безопасным для водителей и курьеров.

"До последнего наши коллеги продолжали работать, чтобы в городе оставалась жизненно необходимая поддержка: возможность получить лекарства и продукты, отправить необходимые вещи родным, зарядить гаджеты во время блекаутов и оставаться на связи с внешним миром", - сообщают в пресс-службе.

Работу отделений обеспечивали 9 сотрудников: руководители, операторы и водитель.

"Мы благодарны каждому из них за отвагу, выдержку и преданность своему делу. На период временной остановки всем работникам предложена работа в более безопасных регионах", - отметили в "Новой почте".

В компании заверили, что полноценная работа оператора в Дружковке и других городах Донбасса возобновится, как только это позволит ситуация безопасности.

Фото 2 — "Новая почта" закрывает последние два отделения в Дружковке Донецкой области
Фото: "Новая почта"

Напомним, в декабре 2025 года "Новая почта" объявила о закрытии последнего отделения в Святогорске Донецкой области.

Автор:
Татьяна Бессараб