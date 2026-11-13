Ощадбанк закриває всі відділення у Краматорську: де клієнти зможуть зняти готівку

Ощадбанк із 16 листопада тимчасово припинить роботу всіх відділень у Краматорську через безпекову ситуацію.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба фінансової установи.

Водночас клієнти зможуть користуватися двома банкоматами банку, які продовжать працювати за адресами:

вул. Південна, 1;

вул. Василя Стуса, 49.

У банку запевнили, що забезпечать роботу цих банкоматів.

Також клієнтів обслуговуватимуть у найближчих відділеннях Ощадбанку:

Слов’янськ - вул. Поштова, 44;

Олександрівка - вул. Соборна, 11.

Крім того, фінансові операції можна буде проводити через дистанційні сервіси банку. Зокрема, клієнтам залишаться доступними платежі, перекази та інші онлайн-послуги.

В Ощадбанку зазначили, що стежать за безпековою ситуацією та намагаються зберегти доступ мешканців Краматорська до банківських послуг.

Раніше повідомлялось, що з 16 листопада у Краматорську Донецької області тимчасово призупинить роботу останнє відділення ПриватБанку.