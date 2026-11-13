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Ощадбанк закрывает все отделения в Краматорске: где клиенты смогут снять наличные деньги
Ощадбанк с 16 ноября временно прекратит работу всех отделений в Краматорске из-за ситуации в безопасности.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба финансового учреждения.
В то же время, клиенты смогут пользоваться двумя банкоматами банка, которые продолжат работать по адресам:
- ул. Южная, 1;
- ул. Василия Стуса, 49.
В банке заверили, что обеспечат работу этих банкоматов.
Также клиентов будут обслуживать в ближайших отделениях Ощадбанка:
- Славянск – ул. Почтовая, 44;
- Александровка – ул. Соборная, 11.
Кроме того, финансовые операции можно будет производить через дистанционные сервисы банка. В частности, клиентам останутся доступны платежи, переводы и другие онлайн-услуги.
В Ощадбанке отметили, что следят за ситуацией в сфере безопасности и пытаются сохранить доступ жителей Краматорска к банковским услугам.
Ранее сообщалось, что с 16 ноября в Краматорске Донецкой области временно приостановит работу последнее отделение ПриватБанка.