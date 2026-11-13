Ощадбанк закрывает все отделения в Краматорске: где клиенты смогут снять наличные деньги

Ощадбанк с 16 ноября временно прекратит работу всех отделений в Краматорске из-за ситуации в безопасности.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба финансового учреждения.

В то же время, клиенты смогут пользоваться двумя банкоматами банка, которые продолжат работать по адресам:

ул. Южная, 1;

ул. Василия Стуса, 49.

В банке заверили, что обеспечат работу этих банкоматов.

Также клиентов будут обслуживать в ближайших отделениях Ощадбанка:

Славянск – ул. Почтовая, 44;

Александровка – ул. Соборная, 11.

Кроме того, финансовые операции можно будет производить через дистанционные сервисы банка. В частности, клиентам останутся доступны платежи, переводы и другие онлайн-услуги.

В Ощадбанке отметили, что следят за ситуацией в сфере безопасности и пытаются сохранить доступ жителей Краматорска к банковским услугам.

Ранее сообщалось, что с 16 ноября в Краматорске Донецкой области временно приостановит работу последнее отделение ПриватБанка.