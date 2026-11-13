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Ощадбанк закрывает все отделения в Краматорске: где клиенты смогут снять наличные деньги

Ощадбанк
Ощадбанк приостанавливает работу отделений в Краматорске / РБК

Ощадбанк с 16 ноября временно прекратит работу всех отделений в Краматорске из-за ситуации в безопасности.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба финансового учреждения.

В то же время, клиенты смогут пользоваться двумя банкоматами банка, которые продолжат работать по адресам:

  • ул. Южная, 1;
  • ул. Василия Стуса, 49.

В банке заверили, что обеспечат работу этих банкоматов.

Также клиентов будут обслуживать в ближайших отделениях Ощадбанка:

  • Славянск – ул. Почтовая, 44;
  • Александровка – ул. Соборная, 11.

Кроме того, финансовые операции можно будет производить через дистанционные сервисы банка. В частности, клиентам останутся доступны платежи, переводы и другие онлайн-услуги.

В Ощадбанке отметили, что следят за ситуацией в сфере безопасности и пытаются сохранить доступ жителей Краматорска к банковским услугам.

Ранее сообщалось, что с 16 ноября в Краматорске Донецкой области временно приостановит работу последнее отделение ПриватБанка.

Автор:
Ольга Опенько

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