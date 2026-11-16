UniCredit получил одобрение ЕС и США на приобретение Commerzbank за €45 млрд

Итальянский банк UniCredit получил одобрение Европейской комиссии и Федеральной резервной системы США на приобретение германского Commerzbank. Стоимость сделки оценивается в €45 млрд. Если она будет завершена, это станет одним из крупнейших трансграничных объединений банков в Европе.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Что известно о соглашении

Ранее разрешение на сделку предоставил Европейский центральный банк. Таким образом, UniCredit получил согласование от трех регуляторных органов. В то же время одобрение еще не означает, что приобретение завершено.

Еврокомиссия согласовала соглашение без дополнительных условий. Еврокомиссар по конкуренции Тереза ​​Рибера пояснила, что объединение банков может помочь им эффективнее работать и лучше выдерживать экономические потрясения.

"Европе нужны более сильные банки, которые могут конкурировать, развиваться и поддерживать наш бизнес и семьи", – заявила Рибера.

В то же время, она подчеркнула, что укрупнение банков не должно ограничивать конкуренцию и выбор клиентов.

Правительство Германии отказалось комментировать решение Европейской комиссии. Генеральный директор Commerzbank Беттина Орлопп отметила, что этот шаг "не стал неожиданностью".

Чем отличаются UniCredit и Commerzbank

По основным финансовым показателям UniCredit превышает немецкий банк. Его рыночная капитализация составляет €112 млрд против €41,1 млрд в Commerzbank, а активы – €784 млрд против €590 млрд.

Годовой доход итальянского банка достигает €24,2 млрд, тогда как немецкого – €12,2 млрд. Чистая прибыль UniCredit составляет €11,1 млрд, Commerzbank – €2,6 млрд.

Соотношение расходов к доходам в UniCredit равно 38%, у Commerzbank – 57%. Рентабельность материального капитала составляет 19,2% и 8,7% соответственно.

В UniCredit работает 75 000 человек, в Commerzbank – 37 621. В то же время немецкий банк имеет более высокий кредитный рейтинг S&P: "A" против "A-" у итальянского конкурента.

В UniCredit заявили, что приветствует решение Федеральной резервной системы США. В банке назвали его еще одним важным этапом в процессе приобретения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее итальянской банковской группе UniCredit реорганизовать свой российский дочерний банк и в дальнейшем продать эти активы