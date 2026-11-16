UniCredit отримав схвалення ЄС і США на придбання Commerzbank за €45 млрд

Італійський банк UniCredit отримав схвалення Європейської комісії та Федеральної резервної системи США на придбання німецького Commerzbank. Вартість угоди оцінюють у €45 млрд. Якщо її завершать, це стане одним із найбільших транскордонних об'єднань банків у Європі.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Що відомо про угоду

Раніше дозвіл на угоду надав Європейський центральний банк. Таким чином, UniCredit отримав погодження від трьох регуляторних органів. Водночас схвалення ще не означає, що придбання завершене.

Єврокомісія погодила угоду без додаткових умов. Єврокомісарка з питань конкуренції Тереза Рібера пояснила, що об'єднання банків може допомогти їм ефективніше працювати та краще витримувати економічні потрясіння.

"Європі потрібні сильніші банки, які можуть конкурувати, розвиватися та підтримувати наш бізнес і сім'ї", – заявила Рібера.

Водночас вона наголосила, що укрупнення банків не повинно обмежувати конкуренцію та вибір клієнтів.

Генеральна директорка Commerzbank Беттіна Орлопп заявила, що рішення ЄС не стало для банку несподіванкою. Уряд Німеччини відмовився коментувати схвалення угоди.

Чим відрізняються UniCredit і Commerzbank

За основними фінансовими показниками UniCredit перевищує німецький банк. Його ринкова капіталізація становить €112 млрд проти €41,1 млрд у Commerzbank, а активи – €784 млрд проти €590 млрд.

Річний дохід італійського банку сягає €24,2 млрд, тоді як німецького – €12,2 млрд. Чистий прибуток UniCredit становить €11,1 млрд, Commerzbank – €2,6 млрд.

Співвідношення витрат до доходів у UniCredit дорівнює 38%, у Commerzbank – 57%. Рентабельність матеріального капіталу становить 19,2% та 8,7% відповідно.

В UniCredit працює 75 000 людей, у Commerzbank – 37 621. Водночас німецький банк має вищий кредитний рейтинг S&P: "A" проти "A-" в італійського конкурента.

UniCredit заявив, що вітає рішення Федеральної резервної системи США. У банку назвали його ще одним важливим етапом у процесі придбання.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження, яке дозволяє італійській банківській групі UniCredit реорганізувати свій російський дочірній банк і надалі продати ці активи