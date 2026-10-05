Путін дозволив італійському банку UniCredit продати російські активи

Президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження, яке дозволяє італійській банківській групі UniCredit реорганізувати свій російський дочірній банк і надалі продати ці активи.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на розпорядження російського президента.

Оприлюднений документ передбачає реорганізацію фінансової установи шляхом виділення окремого господарського товариства. Розпорядження також дозволяє проводити угоди щодо купівлі-продажу 100% акцій новоствореної структури.

Тиск із боку ЄС та кроки банку

Італійська група перебуває під постійним тиском Європейського центрального банку (ЄЦБ), який вимагає від європейських фінустанов суттєво прискорити процес повного згортання діяльності на території Росії.

Раніше UniCredit уже зробив низку кроків для скорочення своєї присутності на російському ринку:

повністю відмовився від залучення нових корпоративних клієнтів у Росії;

розпочав підготовку до розділення бізнесу задля мінімізації операційних та фінансових зв'язків із країною.

Націоналізація іноземного бізнесу в РФ

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 17 вересня підписав указ, яким передав в управління компанії Л.Є.В. Менеджмент російські активи Nestle, а також французького ритейлера Auchan і ТОВ Ле Монлід (колишній Leroy ‌Merlin).

Також Путін передав російські активи міжнародного оптового оператора Metro під тимчасове управління компанії АТ УК Торг РУС.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ запровадила тимчасове управління у понад 135 фірмах, пов'язаних з іноземним капіталом.

У 2023 році Путін передав російські активи Danone та пивоварної компанії Carlsberg російським власникам.

Репресивні заходи Кремля спрямовані переважно проти європейського бізнесу.

Але Путін також передав до тимчасового управління компанії, якою керує племінник голови Чечні Рамзана Кадирова Якуб Закрієв, російський завод американської Aptar Group — виробника упаковки та систем дозування.

У Кремлі також погрожують подальшою конфіскацією активів західних компаній. Росія посилює тиск на іноземний бізнес, запроваджуючи тимчасове управління над активами великих європейських корпорацій, що є прямим політичним сигналом для Європейського Союзу.