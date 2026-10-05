Путин разрешил итальянскому банку UniCredit продать российские активы

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее итальянской банковской группе UniCredit реорганизовать свой российский дочерний банк и в дальнейшем продать эти активы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на распоряжение российского президента.

Обнародованный документ предусматривает реорганизацию финансового учреждения путем выделения отдельного хозяйственного общества. Распоряжение также позволяет проводить сделки по купле-продаже 100% акций новосозданной структуры.

Давление со стороны ЕС и шаги банка

Итальянская группа находится под постоянным давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ), требующего от европейских финучреждений существенно ускорить процесс полного сворачивания деятельности на территории России.

Ранее UniCredit уже сделал ряд шагов по сокращению своего присутствия на российском рынке:

полностью отказался от привлечения новых корпоративных клиентов в Россию;

начал подготовку к разделению бизнеса для минимизации операционных и финансовых связей со страной.

Национализация иностранного бизнеса в РФ

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 17 сентября подписал указ, которым передал в управление компании Л.Е.В. Менеджмент российских активов Nestle, а также французского ритейлера Auchan и ООО Ле Монлид (бывший Leroy ‌Merlin).

Также Путин передал российские активы международному оптовому оператору Metro во временное управление компании АО УК Торг РУС.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ ввела временное управление в более чем 135 фирмах, связанных с иностранным капиталом.

В 2023 году Путин передал российские активы Danone и пивоваренной компании Carlsberg российским владельцам.

Репрессивные меры Кремля направлены в основном против европейского бизнеса.

Но Путин также передал временному управлению компании, которой руководит племянник председателя Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев, российский завод американской Aptar Group — производителя упаковки и систем дозировки.

В Кремле также угрожают дальнейшей конфискацией активов западных компаний. Россия усиливает давление на иностранный бизнес, вводя временное управление активами крупных европейских корпораций, что является прямым политическим сигналом для Европейского Союза.