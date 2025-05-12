Найвищий показник за всю історію: UniCredit за перший квартал отримав прибуток у $3,1 млрд

UniCredit, друга найбільша банківська група Італії, отримала рекордний квартальний прибуток за всю історію у $3,1 млрд (€2,77 млрд). Прибуток зріс за рахунок більш високих комісій та доходів від торгівлі, а також від скорочення кредитних резервів.

Про це повідомляє агентство Вloomberg.

Чистий прибуток за три місяці по березень значно виріс порівняно із середньою оцінкою у €2,38 млрд. UniCredit тепер прогнозує річний прибуток, що перевищує €9,3 млрд, і виторг близько €23,5 млрд. Банк також планує збільшити виплати інвесторам, порівняно з минулим роком.

Акції зросли на 3,8% на відкритті торгів у Мілані, досягнувши найвищого рівня за 14 років. Ринкову вартість UniCredit наразі складає близько €87 млрд.

Гендиректор Андреа Орсель, який очолив банк трохи більше чотирьох років тому, оптимізував операції, скоротивши робочі місця, закривши неефективні підприємства та перерозподіливши ресурси на більш прибуткові сфери. UniCredit також отримав велику вигоду з рішення Європейського центрального банку, прийнятого кілька років тому, про відміну негативних процентних ставок, що збільшило кредитні доходи.

Стратегія Орселя та підвищення ставок призвели до зростання прибутковості та дозволили UniCredit реалізувати політику щедрих виплат акціонерам у Європі.

Прибуток UniCredit у першому кварталі зріс за рахунок більш високих комісій та доходів від торгівлі, скорочення кредитних резервів також допомогло досягти фінансового успіху.

Коефіцієнт CET1, показник стійкості капіталу, що впливає на те, скільки грошей UniCredit може витратити на угоди або виплатити інвесторам, залишився практично незмінним і становить 16,1%.

Нагадаємо, у травні минулого року російський суд зобов’язав арештувати активи, рахунки та майно італійського банку UniCredit, а також частки в двох дочірніх компаніях, в рамках позову щодо припиненого газового проекту.