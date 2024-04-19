ЄЦБ планує наказати UniCredit вийти з російського ринку

Європейський центральний банк (ЄЦБ) хоче наказати італійському UniCredit, другому найбільшому європейському банку у Росії, скоротити свої активи в Росії.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел, вимоги до UniCredit у ЄЦБ будуть такі ж, які він висуває австрійському Raiffeisen Bank International

Після декількох місяців обговорень ЄЦБ має намір направити UniCredit юридично обов'язкове розпорядження, що буде значним посиленням тиску з метою скорочення його російського бізнесу. Це передостанній крок перед тим, як ЄЦБ перейде до застосування санкцій у вигляді штрафів.

Офіційне попередження ЄЦБ на адресу UniCredit дасть італійському банку останню можливість уникнути такої примусової процедури з боку наглядового органу, сказало інше джерело, знайоме із ситуацією.

Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські регулятори посилюють тиск на своїх кредиторів. Західні країни посилюють санкції проти Росії, а "Велика сімка" зараз вивчає способи використання заморожених російських активів для фінансування України.

Тим не менш, два великі банки - Raiffeisen Bank International і UniCredit, продовжують вести бізнес у Росії, що також привертає пильну увагу влади США, повідомили Reuters джерела, знайомі з цим питанням.

Генеральний директор UniCredit Андреа Орчел у лютому заявляв, що стратегія банку щодо Росії залишається незмінною і що італійський кредитор продовжує згортати бізнес.

Raiffeisen Bank: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна продовжує закликати найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.

Пізніше стало відомо, що Raiffeisen Bank очікує, що ЄЦБ незабаром звернеться до нього з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в Росії. Як повідомив прессекретар RBI Крістоф Данц, наразі правління Raiffeisen Bank International (RBI), найбільшого західного банку, який продовжує працювати в РФ, вважає продаж російського “Райффайзен Банку” оптимальним варіантом деконсолідації.

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