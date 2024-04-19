Raiffeisen Bank очікує на звернення від ЄЦБ щодо виходу з ринку РФ

Австрійський Raiffeisen Bank International (РБІ) очікує, що Європейський центральний банк незабаром звернеться до нього з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що згідно з проєктом вимог, кредити клієнтам значно скоротяться до 2026 року, до 65% порівняно з третім кварталом минулого року, так само як і міжнародні платежі з РФ.

У банку заявили, що проєкт вимог ЄЦБ виходить далеко за рамки власних планів Raiffeisen Bank щодо подальшого скорочення російського бізнесу і може негативно вплинути на можливість продажу АТ Райффайзенбанк.

"Raiffeisen Bank прагне досягти деконсолідації АТ Райффайзенбанк, в тому числі шляхом продажу цього підрозділу", - йдеться у повідомленні фінустанови.

Як повідомив прессекретар RBI Крістоф Данц, наразі правління Raiffeisen Bank International (RBI), найбільшого західного банку, який продовжує працювати в РФ, вважає продаж російського “Райффайзен Банку” оптимальним варіантом деконсолідації.

Raiffeisen Bank розмістив тисячі оголошень про вакансії у РФ

Російський "Райффайзенбанк" за кілька місяців з грудня 2023 року розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії, пише видання Financial Times.

В одній із вакансій, опублікованій фінустановою, йдеться, що його "ключовими цілями є розширення активної клієнтської бази та стабільне двозначне зростання доходів".

В описі вакансії спеціаліста з протидії відмиванню коштів йдеться про "амбітні цілі" "Райффайзенбанку" щодо "розвитку бізнесу з фінансовими інститутами". В інших онлайн-оголошеннях зазначається, що банк реалізує стратегію зростання в Росії.

Ці оголошення суперечать неодноразовим заявам керівництва австрійської групи Raiffeisen про намір піти з Росії, зауважує FT. Наразі він залишається найбільшою за обсягом операцій західною кредитною організацією на російському ринку.

Після того, як журналісти надіслали запит у австрійську Raiffeisen Bank International (RBI), її гендиректор Йоханн Штробль наказав провести розслідування. Своєю чергою у російській філії пояснили австрійському керівництву, що в оголошеннях про вакансії використовувалися шаблонні описи, які забули оновити після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Raiffeisen Bank: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна продовжує закликати найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.

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