Дешевые переводы в евро: оправдаются ли обещания после присоединения Украины к SEPA

Албанская компания Mini Invest Albania, поставляющая продукты питания, ежемесячно экономит около 2500 евро на международных банковских переводах. Раньше эти средства тратили на комиссии, теперь они остаются в компании. Менеджер Алкета Нони говорит, что этой экономии хватило, чтобы нанять еще двух торговых представителей.

Эту историю в марте 2026 года обнародовал Всемирный банк. Изменения произошли после того, как Албания в октябре 2025 начала использовать Единую зону платежей в евро (SEPA) для платежей. Нони говорит, что теперь компания тратит на международные переводы менее 10 евро в день, а переводы проходят быстрее.

Подобные результаты предсказывают и для Украины. 10 ноября Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №14327-д, который должен сделать страну более близкой к SEPA. Министерство финансов сообщило, что после присоединения комиссия за переводы в евро будет от 0 до 5 евро, а деньги будут поступать почти сразу.

Dilo исследует, как опыт других стран и европейские правила показывают, что присоединение к SEPA не всегда дает такие тарифы и такую скорость. На это повлияют решения украинского регулятора и банков.

Почему SEPA не гарантирует комиссию до 5 евро

В сообщении от 10 ноября Минфин назвал несколько преимуществ предстоящего присоединения. Это более дешевые переводы без лишних посредников, быстрое поступление денег и экономия 70–100 млн евро в год для украинской экономики. Предприниматели, часто платящие иностранным партнерам за товары или услуги, могут заметить снижение расходов, если комиссии уменьшатся. Сейчас международные переводы часто идут через банки-посредники. Каждый из них может взимать дополнительную плату.

SEPA дает банкам возможность пользоваться одинаковыми правилами и стандартами для переводов в евро. Это упрощает платежи между странами и может снизить затраты на их обслуживание. Но есть одна изюминка.

Европейский центральный банк говорит, что правила о одинаковых комиссиях для внутренних и трансграничных переводов в евро действуют в Европейском Союзе и Европейской экономической зоне. Они не касаются участников SEPA, которые находятся вне этих регионов. Украина после присоединения к SEPA останется таким участником, пока не получит соответствующий статус в европейских интеграционных объединениях.

Это позволит украинским банкам проводить платежи по европейским стандартам. При этом банки не должны автоматически устанавливать комиссию от 0 до 5 евро. Тарифы установят с учетом условий банковского обслуживания, конкуренции и дополнительных требований украинского законодательства.

Как Черногория снизила комиссии почти на 90%

Черногория вошла в SEPA в октябре 2025 года. За год работы страна увидела результаты, позволяющие оценить фактическую экономию для бизнеса. 14 октября 2026 года Центральный банк Черногории опубликовал итоги . В год банки осуществили более 237 тысяч SEPA-переводов на сумму 4,2 млрд евро. Регулятор подсчитал, что граждане и предприятия сэкономили более 9 млн. евро.

Изменения для бизнеса стали очень ощутимыми. До присоединения средняя комиссия за международный электронный платеж через SWIFT была 54,62 евро. После запуска SEPA она упала до 5,96 евро. Следовательно, предприятия теперь платят в среднем примерно на 89% меньше. Но средняя комиссия все еще немного выше верхнего предела диапазона, который Минфин прогнозирует для украинцев.

Эти результаты не гарантируют, что тарифы в Украине будут такими же. В Черногории статистика учитывает платежи разных сумм, а правила работы банков на Западе разные.

Как именно Черногория смогла снизить комиссии? В июле 2025 центральный банк отдельным решением ввел ограничения на максимальную стоимость SEPA-переводов. За электронный платеж до 20 тысяч евро банки могут взимать не больше 1,99 евро. Если сумма превышает 20 тысяч евро, максимальная комиссия равна 25 евро.

Для платежей в банковском отделении действуют другие ограничения. Комиссия составляет 3,99 евро за операцию до 20 тысяч евро, а для большей суммы – 50 евро. То есть Черногория присоединилась к SEPA и еще ввела правила, не позволяющие банкам повышать стоимость переводов для клиентов.

Это имеет значение для Украины. Если государство ожидает определенный уровень комиссий, нужно определить, даст ли его банковская конкуренция, придется ли принимать отдельные регуляторные решения. Сейчас нет подтвержденных данных о том, что НБУ планирует установить лимит в 5 евро для SEPA-переводов.

Действительно ли перевод ы станут мгновенными?

Второе обязательство Минфина, а именно почти мгновенное поступление денег, тоже нужно рассматривать отдельно от присоединения к SEPA.

В европейской платежной зоне можно перечислять средства несколькими способами. Обычный SEPA-перевод и мгновенный SEPA Instant имеют разные правила.

Обычная операция обрабатывается банком, потому деньги могут поступить не сразу. SEPA Instant позволяет зачислить деньги на счет получателя до десяти секунд. Этот способ работает круглосуточно, даже по выходным. Но, чтобы выполнять мгновенные платежи, банки должны присоединиться к отдельной схеме, которую управляет Европейский платежный совет.

В ЕС действуют законодательные требования по доступности мгновенных переводов в евро. Они не действуют автоматически для стран SEPA, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Пример Черногории еще раз показывает разницу между этими процессами. В октябре 2025 года ее банки начали делать трансграничные SEPA-переводы. В июле 2026 г. страна отдельно запустила внутреннюю систему мгновенных платежей. Более дешевые международные переводы и мгновенные платежи могут появиться на рынке не одновременно.

Для Украины это означает, что даже если Европейский платежный совет примет положительное решение, еще предстоит определить какие платежные услуги украинские банки запустят первыми. Подключение к стандартным SEPA-переводам не означает автоматическую доступность мгновенных операций.

От чего будут зависеть комиссии в Украине

Опыт европейских стран показывает, что SEPA может значительно снизить стоимость международных расчетов.

В феврале 2026 г. Всемирный банк опубликовал исследования о переводах между компаниями Западных Балкан и ЕС. Когда запустили SEPA, средние расходы по переводу 5000 евро из стран региона, которые уже пользовались этой системой, в Евросоюз упали примерно в десять раз. В каждой стране на конечный результат влияют не только возможности платежной системы. Важную роль играют банковские тарифы, уровень конкуренции и решение государственных регуляторов.

В Украине продолжается законодательная подготовка к SEPA. 10 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении два связанных законопроекта: №14327-д и №15503. Они должны привести украинские нормы в соответствие с требованиями ЕС и критериями Европейского платежного совета.

После принятия нужных законов, Украина должна подать заявку, дождаться одобрения и пройти подключение банков. Официальной даты запуска SEPA-переводов в украинских банках еще нет.

Вопрос о том, на чем основан прогноз Минфина о комиссиях 0–5 евро, до сих пор не решили. Ведомство не показало методику, объясняющую, для каких платежей действует этот диапазон и собираются ли вводить для него отдельные правила.

История Алкеты Нони показывает, как экономия на переводах дает больше рабочих мест и помогает развиваться. Черногорский опыт подтверждает, что расходы можно значительно снизить, но видно, что нужно регулировать тарифы.

Украинский бизнес узнает результат, когда банки назовут условия для новых переводов. Далее нужно будет сравнить их цену с нынешними комиссиями и посмотреть, действительно ли деньги придут быстрее. Но главный вопрос сейчас — какие еще решения, кроме присоединения к SEPA, дадут предпринимателям те тарифы, которые им обещали.