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Количество украинских беженцев в ЕС за месяц сократилось более чем на 60 000: где проживает больше всего

беженцы
В странах ЕС уменьшилось количество украинских беженцев / Shutterstock

По состоянию на 30 сентября 2026 г. в странах Евросоюза статус временной защиты имели 4,37 млн граждан, выехавших из Украины из-за полномасштабной войны. За месяц их количество сократилось на 61055 человек, или 1,4%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Евростат.

В каких странах больше всего украинцев

Больше украинцев со статусом временной защиты находились в Германии – 1 300 070 человек (29,7% от общего количества в ЕС), Польше – 858 545 (19,6%), а также Чехии – 391 720 (9%).

В то же время в 25 из 27 стран Евросоюза количество людей под временной защитой за сентябрь возросло. Больше всего в абсолютных цифрах – в Германии (+5 515 человек); Румынии (+3900); Италии (+2505).

Сокращения зафиксировали только в двух странах: Польше – на 80 850 человек (-8,6%) и Чехии – на 6 640 (-1,7%).

Структура по возрасту и полу выглядит так:

  • взрослые женщины составляли 44,1% от общего количества;
  • взрослые мужчины составляли 27,9%;
  • несовершеннолетние составляли 28%.

По количеству получателей временной защиты на 1000 жителей лидировала Чехия – 35,9. Далее следовали Словакия (28) и Кипр (27,4). Средний показатель в ЕС составил 9,7 человека на 1000 жителей.

Особенности подсчета

Евростат отмечает, что страны применяют разные подходы к снятию с регистрации лиц, которые находятся под временной защитой. Если это не делается на постоянной основе, это может привести к ежемесячному уменьшению количества зарегистрированных бенефициаров.

В частности, снижение показателей в Польше, главным образом, связано с административными изменениями. Речь идет о переходе к стандартным разрешениям на временное проживание и обновлению активных файлов путем удаления неактивных записей.

Кроме того, существуют следующие особенности учета в отдельных государствах:

  • Франция обычно не включает в статистику несовершеннолетних;
  • в Испании, Греции, Ирландии и на Кипре в общее число включают некоторых людей, чей статус временной защиты уже утратил силу;
  • данные по Исландии за сентябрь 2026 года недоступны.

Напомним, по состоянию на 31 августа 2026 года в Европейском Союзе 4,43 млн человек, выехавших из Украины из-за российской агрессии, имели статус временной защиты. За месяц их количество увеличилось на 3290 человек, или на 0,1%.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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