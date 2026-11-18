За все время деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц находящиеся в процессе ликвидации банки выплатили своим кредиторам более $78,0 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Из этой суммы около $18,0 млрд грн направили обеспеченным кредиторам. В частности, $16,7 млрд грн получил Национальный банк Украины, включая средства от взыскания имущества поручителей и залога.

Сколько выплатили в октябре

В октябре 2026 года неплатежеспособные банки направили на погашение требований кредиторов более 60,7 млн. грн.

Наибольшую часть средств – 48,9 млн грн – получили кредиторы седьмой очереди. К ним относятся, в частности, юридические лица, являющиеся клиентами банка и не связанные с ним.

Еще более 10 млн грн направили кредиторам третьей очереди. К этой категории относятся, в частности, требования, связанные с расходами Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам.

Около 1,8 млн. грн. получили кредиторы восьмой очереди. Речь идет о налоговых обязательствах, штрафах, пене и других необеспеченных требованиях. Остальные средства распределили между кредиторами других очередей.

Деньги для расчетов с кредиторами поступают от продаж и управления активами банков-банкротов. Среди источников выплат – погашение кредитов, доходы от ценных бумаг, аренда недвижимости и другие поступления.

Напомним, в октябре 2026 года заемщики банков-банкротов погасили 30,78 млн. грн. кредитной задолженности. Основную часть этой суммы уплатил один из предпринимателей.