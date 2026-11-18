За весь час діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб банки, що перебувають у процесі ліквідації, виплатили своїм кредиторам понад $78,0 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Із цієї суми близько $18,0 млрд грн спрямували забезпеченим кредиторам. Зокрема, $16,7 млрд грн отримав Національний банк України, включно із коштами від стягнення майна поручителів та застави.

Скільки виплатили у жовтні

У жовтні 2026 року неплатоспроможні банки спрямували на погашення вимог кредиторів понад 60,7 млн грн.

Найбільшу частину коштів – 48,9 млн грн – отримали кредитори сьомої черги. До них належать, зокрема, юридичні особи, які були клієнтами банку та не пов'язані з ним.

Ще понад 10 млн грн спрямували кредиторам третьої черги. До цієї категорії належать, зокрема, вимоги, пов'язані з витратами Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.

Близько 1,8 млн грн отримали кредитори восьмої черги. Йдеться про податкові зобов'язання, штрафи, пеню та інші незабезпечені вимоги. Решту коштів розподілили між кредиторами інших черг.

Гроші для розрахунків із кредиторами надходять від продажу та управління активами банків-банкрутів. Серед джерел виплат – погашення кредитів, доходи від цінних паперів, оренда нерухомості та інші надходження.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року позичальники банків-банкрутів погасили 30,78 млн грн кредитної заборгованості. Основну частину цієї суми сплатив один із підприємців.