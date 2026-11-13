Позичальники банків у ліквідації погасили майже 31 млн грн боргів за місяць

У жовтні 2026 року позичальники банків, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), погасили 30,78 млн грн кредитної заборгованості. Основну частину цієї суми сплатив один із підприємців.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Фонду.

"Фонд пропонує позичальникам гнучкі та лояльні умови реструктуризації, які дають змогу узгодити реалістичний графік погашення боргу з урахуванням поточних можливостей бізнесу", — пояснила директорка Департаменту ліквідації банків Фонду гарантування вкладів Тетяна Старцева.

За її словами, реструктуризація може бути вигіднішою для позичальника та банку, ніж продаж права вимоги за кредитом на відкритому аукціоні. Для підприємця це можливість поступово виконати свої зобов'язання, зберегти бізнес і уникнути додаткових фінансових ризиків

Від початку 2022 року позичальники перерахували банкам, які ліквідує Фонд, близько 1,6248 млрд грн. Із цієї суми понад 1,1928 млрд грн надійшло від підприємств.

Умови реструктуризації для фізичних осіб

Для фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Їх продовжили до 31 серпня 2027 року. Ставка становить 0,001% річних, а комісія — 1 копійку.

Щоб скористатися умовами, позичальник має щомісяця сплачувати щонайменше 10 тис. грн за іпотечним кредитом або 1 тис. грн за іншими кредитами. Для карткових кредитів на суму понад 100 тис. грн мінімальний платіж становить 5 тис. грн на місяць.

Для участі в програмі потрібно подати до банку заяву про приєднання до умов погашення заборгованості та здійснити платіж за кредитом. Якщо до завершення ліквідації банку борг не буде погашено повністю, залишок за реструктуризованими кредитами продаватимуть в останню чергу.

Умови для бізнесу

Для юридичних осіб і ФОП із серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації. Вони передбачають початковий внесок у розмірі 5%, щомісячне погашення основного боргу, процентів і комісій.

Ставка залежить від строку реструктуризації:

до 18 місяців — 0,1% річних;

від 19 до 24 місяців — 3%;

понад два роки — 5%.

Повністю погасити борг потрібно до завершення процедури ліквідації банку.

Для оформлення реструктуризації юридичним особам і ФОП слід звернутися до банку-кредитора, щоб уточнити перелік документів і порядок дій.

Нагадаємо, у травні 2026 року позичальники банків-банкрутів сплатили за програмами реструктуризації 28,4 млн грн.