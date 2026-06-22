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Боржники банків-банкрутів повернули понад 28 млн грн за місяць: які умови погашення кредитів

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У травні боржники банків-банкрутів повернули понад 28 млн грн / Shutterstock

У травні 2026 року позичальники банків, якими керує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, сплатили за програмами реструктуризації 28,4 млн грн. Це найбільша місячна сума з початку року, яку вдалося зібрати завдяки пільговим умовам для громадян і бізнесу

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Загалом за період з початку 2022 року банки, які перебувають у процесі ліквідації, отримали від своїх позичальників понад 1,54 млрд грн.

"Умови погашення, запропоновані Фондом, дають можливість повернутися до обслуговування боргу без додаткового навантаження", — зазначила директорка департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева. Вона також додала, що один із підприємців у травні повністю закрив свій борг достроково.

Умови погашення боргу

Для фізичних осіб дію спрощених умов виплат за кредитами подовжено до 31 серпня 2026 року. Програма передбачає встановлення ставки на рівні 0,001% річних та комісію у розмірі 1 копійка. Для цього позичальникам необхідно дотримуватися щомісячного графіка мінімальних платежів:

  • від 10 тис. грн — для іпотеки; 
  • від 1 тис. грн — для інших кредитів; 
  • від 5 тис. грн — для карткових кредитів із лімітом понад 100 тис. грн.

Якщо клієнт не встигає повністю виплатити заборгованість до завершення ліквідації фінансової установи, залишок його реструктуризованого кредиту виставлять на продаж в останню чергу. Щоб скористатися цими умовами, фізособі потрібно подати заяву до банку та внести перший платіж за графіком.

Для юридичних осіб та ФОП діють окремі правила реструктуризації. Вони мають внести перший платіж у розмірі 5% від суми боргу, проводити щомісячну амортизацію та повністю закрити кредит до завершення ліквідації банку. Відсотки для бізнесу залежать від строку виплат:

  • до 18 місяців — 0,1% річних; 
  • від 19 до 24 місяців — 3%; 
  • понад два роки — 5%.

Нагадаємо, у квітні 2026 року позичальники банків, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), виплатили 17,4 млн грн за програмами реструктуризації кредитів.

Автор:
Тетяна Ковальчук