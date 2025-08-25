Боржники банків-банкрутів повернули 1,29 млрд гривень: які умови програм реструктуризації

З 2022 року в межах програм реструктуризації боржники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), погасили кредитів на 1,29 млрд грн, з яких понад 870 млн грн поступило від бізнесу. У липні 2025 року було повернуто 36,37 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Програма реструктуризації дозволяє позичальникам зберігати позитивну кредитну історію, уникати продажу боргу колекторам та отримувати комфортний графік платежів.

Спрощені умови для фізичних осіб

У фонді зазначили, що для громадян діють спрощені умови погашення, які були продовжені до 31 серпня 2026 року. Позичальники можуть погашати кредити за ставкою 0,001% річних та комісією в 1 копійку, якщо здійснюють щомісячні платежі від 1 тис. грн (для іпотеки – від 10 тис. грн).

Реструктуризація боргу для бізнесу

Для юридичних осіб та ФОП діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають перший внесок 5% та щомісячну амортизацію. Ставка залежить від терміну погашення: від 0,1% до 5% річних.

За даними ФГВФО, понад 98% бізнесів, які звернулись за реструктуризацією, отримали позитивне рішення. Понад 93% з них успішно виконують умови програми. Для отримання консультації щодо реструктуризації бізнесу необхідно звернутись до банку, що ліквідується.

Нагадаємо, протягом липня 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 45,7 млн грн.